Salario Mínimo Vital y Móvil de noviembre 2025: así queda el valor por hora y jornada completa

En tanto, las prestaciones gestionadas por Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporan un nuevo ajuste para noviembre que impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

Para el mes de noviembre de 2025, el SMVM se mantiene en $322.200 mensuales para los trabajadores que cumplen una jornada completa de 48 horas semanales.

En el caso de quienes se desempeñan bajo modalidad jornalizada , el valor se sitúa en $1.610 por hora . Esta estabilidad en el monto deja en evidencia una pausa en la actualización del piso salarial , lo cual genera mayor urgencia en el acercamiento entre el gobierno, sindicatos y empleadores para definir los próximos tramos de recomposición.

Salario Mínimo Vital y Móvil: cuándo vuelve a aumentar

A pesar de que el valor actual se encuentra fijado desde meses atrás, aún no se cuenta con una fecha confirmada para el próximo incremento del SMVM. Según reportes recientes, no se registran avances concretos en la convocatoria al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil para discutir un nuevo aumento.

Esta ausencia de definición anticipada genera expectativa y tensión, en un escenario donde distintos sectores reclaman una recomposición urgente para compensar la pérdida de capacidad adquisitiva frente a la inflación acumulada.

ANSES: cómo afecta el ajuste del SMVM a las prestaciones

El SMVM no sólo es clave para el salario de los trabajadores formales, sino que también sirve de referencia para el cálculo de diversas prestaciones sociales y universales administradas por ANSES, incluyendo asignaciones familiares, pensiones no contributivas y la prestación por desempleo.

Con el monto del SMVM en $ 322.200, se reafirma la base sobre la cual se sustentan estos derechos sociales, lo que subraya la importancia de su actualización oportuna.

Jubilaciones de ANSES

Para noviembre de 2025, ANSES aplicará un aumento del 2,1% a jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, conforme al índice de inflación de septiembre. En concreto, la jubilación mínima se ubicará en $ 333.150,65 antes de considerar un bono extraordinario.

Al sumar el bono adicional de $ 70.000 al haber mínimo, el total disponible para aquellos que perciben el piso pasará a $ 403.150,65. Esta medida intenta amortiguar el impacto de la inflación sobre los jubilados, aunque desde distintos sectores se señala que la recomposición aún queda lejos del ritmo de ajuste necesario.

