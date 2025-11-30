Repudio de la comunidad médica y científica: Viviana Lens, la fueguina que expuso en el evento antivacunas en el Congreso
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 30/11/2025.- En Tierra del Fuego, como en todo el país, hay una avanzada de los discursos antivacunas. De esa provincia, por caso, es la médica Viviana Lens. Una de las invitadas a la primera convocatoria del evento antivacunas organizado por la diputada del PRO Marilú Quiroz en el Congreso. La nueva fecha pautada es este jueves 27. En la convocatoria original, Lens estaba a cargo del panel “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”. En sus redes sociales públicas compartió no sólo la disertación de su panel, sino también un mensaje con imágenes: “Los CRIMINALES están nerviosos. La VERDAD fue expuesta!!”, luego que, desde el Ministerio de Salud de Nación, junto a 22 Ministerios de Salud provinciales, incluida Tierra del Fuego, emitieran un comunicado que se titula: “Las vacunas son seguras y salvan vidas”.
Lens es médica y recientemente se presentó como segunda candidata al Senado por parte del Frente Patriota Federal en Tierra del Fuego. Se trata del espacio conducido por Alejandro Biondini, “nacionalista y proVida”. Además de cuestionar las vacunas Covid-19, ella estaba en contra del hisopado para detectar la enfermedad. “Es una técnica innecesaria que puede producir daño e incluso la muerte”, decía en 2022, en contra de la evidencia científica.
Viviana Lens, ultima de la izquierda, posando en el Congreso
La convocatoria generó gran repudio de la comunicad médica y científica. Las principales sociedades especializadas se pronunciaron en contra y un colectivo de profesionales y familias reunió más de tres mil firmas para que se suspenda. Sin embargo, y pese al contexto de caída de las coberturas y resurgimiento de enfermedades, el evento sigue en la agenda de la Cámara Baja.
Rio Grande 18/11/2025.- Lo peor que uno puede entender es que “no hay nada peor que tratar de explicarle algo a quien cree que lo sabe todo”, no se de quien es la frase, pero nunca mas actual que en la situación en la que estamos viviendo. Si bien es sabido que los medios de comunicación, no influyen demasiado en la decisión de quienes votan y como votan, y que esto esta directamente relacionado con el avance de las redes sociales y quienes pagan para que allí se publique cualquier cosa, hoy la realidad nos muestra que hay factores que hacen que se vote a quien hace más daño.
Rio Grande 14/11/2025.- El método de Carlos Matus sobre Planificación Estratégica del Estado es quizá la herramienta mas clara para llevar adelante la aplicación de políticas publicas de manera ordenada y que permitan dar soluciones a la sociedad en su conjunto. Este método se ha aplicado en muchos países del mundo y sus resultados son absolutamente comprobables.
Rio Grande 13/11/2025.- La situación de la el pais y la provincia, no es casual, hay razones, hay actitudes, hay reclamos que no fueron escuchados, y tampoco las sugerencias que otros hicieron. La realidad política de la provincia, sigue atada a los caprichos de la política de Javier Milei, pero después de 34 años como provincia, deberíamos estar hablando de otra cosa. Las divisiones, los personalismos, mezquindades que nos llevan a un empobrecimiento y una caos social, que no tiene antecedentes.
Rio Grande 03/11/ 2025.- Estos son algunos de los nombres más emblemáticos de la corrupción libertaria, sin olvidar el escandalo local con el Diputado Santiago Pauli y las coimas que les cobraba a los empleados de la legislatura con la complicidad de los legisladores, Natalia Graciania y Agustin Coto, que sabían de esto y no dijeron nada. Pareciera que ya hay argumentos para olvidarse de ellos, parece que ya comenzaron a aparecer las justificaciones para que no se hable mas de los corruptos actuales ni de los pasados. Ya no existe el miedo kuka, ahora tienen dos años para demostrar si saben o no gobernar. Tienen dos años, el tiempo corre.
Rio Grande 28/10/2025.- El triunfo de La Libertad Avanza, de este domingo, puede que haya impresionado a muchos, no es nuestro caso, después de 37 años en esto, ya hay pocas cosas que nos sorprendan, una de esas son las acciones de la política, las posturas de los dirigentes y también las de quienes votamos.
