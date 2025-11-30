Repudio de la comunidad médica y científica: Viviana Lens, la fueguina que expuso en el evento antivacunas en el Congreso

Lens es médica y recientemente se presentó como segunda candidata al Senado por parte del Frente Patriota Federal en Tierra del Fuego. Se trata del espacio conducido por Alejandro Biondini, “nacionalista y proVida”. Además de cuestionar las vacunas Covid-19, ella estaba en contra del hisopado para detectar la enfermedad. “Es una técnica innecesaria que puede producir daño e incluso la muerte”, decía en 2022, en contra de la evidencia científica.

Viviana Lens, ultima de la izquierda, posando en el Congreso

La convocatoria generó gran repudio de la comunicad médica y científica. Las principales sociedades especializadas se pronunciaron en contra y un colectivo de profesionales y familias reunió más de tres mil firmas para que se suspenda. Sin embargo, y pese al contexto de caída de las coberturas y resurgimiento de enfermedades, el evento sigue en la agenda de la Cámara Baja.