Repudio de la comunidad médica y científica: Viviana Lens, la fueguina que expuso en el evento antivacunas en el Congreso

Por Armando Cabral

Tierra del Fuego 30/11/2025.- En Tierra del Fuego, como en todo el país, hay una avanzada de los discursos antivacunas. De esa provincia, por caso, es la médica Viviana Lens. Una de las invitadas a la primera convocatoria del evento antivacunas organizado por la diputada del PRO Marilú Quiroz en el Congreso. La nueva fecha pautada es este jueves 27. En la convocatoria original, Lens estaba a cargo del panel “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”. En sus redes sociales públicas compartió no sólo la disertación de su panel, sino también un mensaje con imágenes: “Los CRIMINALES están nerviosos. La VERDAD fue expuesta!!”, luego que, desde el Ministerio de Salud de Nación, junto a 22 Ministerios de Salud provinciales, incluida Tierra del Fuego, emitieran un comunicado que se titula: “Las vacunas son seguras y salvan vidas”.

Lens es médica y recientemente se presentó como segunda candidata al Senado por parte del Frente Patriota Federal en Tierra del Fuego. Se trata del espacio conducido por Alejandro Biondini, “nacionalista y proVida”. Además de cuestionar las vacunas Covid-19, ella estaba en contra del hisopado para detectar la enfermedad. “Es una técnica innecesaria que puede producir daño e incluso la muerte”, decía en 2022, en contra de la evidencia científica.

Viviana Lens, ultima de la izquierda, posando en el Congreso

La convocatoria generó gran repudio de la comunicad médica y científica. Las principales sociedades especializadas se pronunciaron en contra y un colectivo de profesionales y familias reunió más de tres mil firmas para que se suspenda. Sin embargo, y pese al contexto de caída de las coberturas y resurgimiento de enfermedades, el evento sigue en la agenda de la Cámara Baja.

 

