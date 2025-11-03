Puerto Almanza: desarrollo en cultivo de mejillones, bajo impacto ambiental, contaminación visual y como mitigarla

La colocación de cientos de boyas para el cultivo de mejillones en el Canal Beagle ha generado preocupación por la contaminación visual, aunque aún no hay consenso ni regulación específica sobre su impacto paisajístico.

El desarrollo de la mitilicultura en Puerto Almanza y otras zonas del Canal Beagle ha traído beneficios económicos y productivos, pero también ha despertado inquietudes sobre su efecto en el paisaje natural, especialmente por la instalación de sistemas de bateas, boyas y longlines (cuerdas suspendidas) que son visibles desde la costa.

Contaminación visual: ¿qué se sabe?

Impacto paisajístico : Las estructuras flotantes alteran la vista prístina del canal, especialmente en zonas turísticas o de alto valor escénico. Aunque no generan residuos ni contaminación química, su presencia puede ser considerada intrusiva.

: Las estructuras flotantes alteran la vista prístina del canal, especialmente en zonas turísticas o de alto valor escénico. Aunque no generan residuos ni contaminación química, su presencia puede ser considerada intrusiva. Preocupación local : Algunos residentes y actores turísticos han expresado inquietud por la alteración del entorno natural, que es uno de los principales atractivos de Tierra del Fuego.

: Algunos residentes y actores turísticos han expresado inquietud por la alteración del entorno natural, que es uno de los principales atractivos de Tierra del Fuego. Ausencia de normativa específica : No existen regulaciones claras sobre el impacto visual de la acuicultura en el Canal Beagle. Las evaluaciones ambientales suelen centrarse en aspectos ecológicos y productivos, dejando de lado el componente estético.

: No existen regulaciones claras sobre el impacto visual de la acuicultura en el Canal Beagle. Las evaluaciones ambientales suelen centrarse en aspectos ecológicos y productivos, dejando de lado el componente estético. Investigación científica en curso: Equipos del CADIC-CONICET están realizando estudios sobre las condiciones ambientales del canal, pero también se espera que se analicen los efectos integrales del cultivo, incluyendo el paisaje.

Producción sustentable : El cultivo de mejillones es considerado de bajo impacto ecológico, sin uso de químicos ni alimentación artificial.

: El cultivo de mejillones es considerado de bajo impacto ecológico, sin uso de químicos ni alimentación artificial. Desafío de compatibilidad : El reto está en conciliar el desarrollo acuícola con la preservación del paisaje, especialmente en un área de alto valor natural y turístico.

: El reto está en conciliar el desarrollo acuícola con la preservación del paisaje, especialmente en un área de alto valor natural y turístico. Posibles soluciones : Zonificación de áreas de cultivo para evitar sectores sensibles. Diseño de estructuras menos visibles o más integradas al entorno. Participación comunitaria en la planificación del desarrollo acuícola.

La discusión sobre la contaminación visual en el Canal Beagle está en etapa incipiente, pero será clave para definir el futuro del cultivo de mejillones en armonía con el entorno fueguino.

Propuesta para Mitigar la Contaminación Visual del Cultivo de Mejillones en el Canal Beagle

Objetivo

Conciliar el crecimiento de la mitilicultura con la preservación del paisaje natural del Canal Beagle, minimizando el impacto visual de las estructuras flotantes (boyas, líneas de cultivo, embarcaciones).

Diagnóstico

Ubicación sensible : El Canal Beagle es un entorno de alto valor escénico y turístico, con vistas naturales que son parte del atractivo de Tierra del Fuego.

: El Canal Beagle es un entorno de alto valor escénico y turístico, con vistas naturales que son parte del atractivo de Tierra del Fuego. Infraestructura visible : Las líneas de cultivo suspendidas requieren cientos de boyas flotantes, que alteran la percepción visual del canal desde la costa y embarcaciones turísticas.

: Las líneas de cultivo suspendidas requieren cientos de boyas flotantes, que alteran la percepción visual del canal desde la costa y embarcaciones turísticas. Falta de regulación específica: No hay normativa que limite la densidad, color o disposición de las estructuras acuícolas en función del impacto paisajístico.

Propuestas de mitigación

Zonificación paisajística

Delimitar áreas de cultivo alejadas de miradores, rutas turísticas y zonas de alto valor escénico.

Crear corredores visuales libres de estructuras flotantes.

Diseño de estructuras menos intrusivas

Uso de boyas de colores neutros (gris, azul oscuro) que se mimeticen con el entorno marino.

Reducción del tamaño y altura de las boyas visibles desde la costa.

Disposición estratégica

Agrupamiento de líneas de cultivo para evitar dispersión visual.

Orientación paralela a la costa para reducir el impacto desde tierra firme.

Monitoreo y participación comunitaria

Implementar estudios de percepción visual con participación de residentes, operadores turísticos y científicos.

Crear un comité de evaluación paisajística para nuevos proyectos acuícolas.

Educación y señalización

Informar al visitante sobre el valor ecológico y productivo del cultivo de mejillones.

Incorporar señalética interpretativa en miradores y senderos costeros.

Beneficios esperados