Las historias detrás de los films que proyecta el Banff Ushuaia 2025

El programa del Banff Ushuaia 2025 combina producciones internacionales, nacionales y una fueguina que trazan un mapa de la aventura, desde los glaciares del Denali hasta el Pasaje de Drake y las aguas frías del Beagle. “Cada historia tiene algo que te conecta con el desafío, la naturaleza, la amistad y el deseo de seguir moviéndote. Son películas que te dejan pensando, que te sacuden y te hacen querer salir a la montaña”, dice Manuel Fernández Arroyo, productor del Banff Ushuaia 2025 y fundador de El Rompehielos.

De la Antártida a Alaska: relatos que inspiran

Desde la Antártida hasta Alaska, las historias exploran los límites del cuerpo y la mente: una familia cruza el Pasaje de Drake hacia el continente blanco (Of a Lifetime), cuatro amigos desafían el frío extremo en el Denali (Wild Days), una atleta se lanza de cabeza por los Alpes en trineo (Sliding), tres paracaidistas vuelan en wingsuit sobre el Mont Blanc (Soul Flyers), una ultramaratonista rompe récords mundiales (A Team Sport), y un escalador de 72 años demuestra que la pasión no tiene edad (Ian).

“Lo que más me conmueve del Banff es la diversidad de miradas. Podés ver a una chica de 18 años surcando las laderas heladas de la Antártida junto a su familia, y en la siguiente historia, a un hombre de 70 que escala con la energía de uno de 20”, reflexiona Fernández Arroyo.

El pulso argentino: montaña, arte y resiliencia

El Festival Nacional de Cine de Aventura aporta historias de coraje y sensibilidad: Nanga Parbat sigue a Juan Toro en su intento por conquistar la “montaña asesina” en Pakistán; Denali: Porque lo hacemos acompaña a tres amigos cordobeses que buscan alcanzar la cumbre más alta de Norteamérica; y La Gran Marcha de Chamonix narra la travesía de un corredor amateur que enfrenta la mítica UTMB, la carrera de trail más exigente del mundo. Se suman dos films muy humanos: Primeras Veces, sobre una joven que vuelve a escalar tras perder una pierna, y Cruzando los Andes, una travesía poética en mountain bike y splitboard entre volcanes chilenos.

Desde Ushuaia, una historia propia

Filmada en las aguas heladas del Canal Beagle, Inmersa (Ushuaia, Argentina) cuenta la historia de Ailén Lascano Micaz, nadadora de aguas abiertas que enfrenta temperaturas extremas mientras reflexiona sobre el calentamiento de los océanos. “Inmersa es una de esas historias que te atraviesan. Nació acá, entre nuestras montañas y nuestro mar. Es el testimonio de una generación que entiende la aventura como una forma de cuidar el planeta”, señala Fernández Arroyo.

Banff Ushuaia 2025

En sus 25 años en Argentina, el Banff nunca había llegado tan al sur. Ushuaia encarna el espíritu del festival, una ciudad donde la montaña, el mar y el viento forman parte de la vida cotidiana. “Traer el Banff al fin del mundo es celebrar a una comunidad que vive la naturaleza de verdad. Es poner en pantalla algo que sentimos como propio: la curiosidad, la resiliencia y ese impulso de explorar incluso cuando el clima no acompaña”, dice Manuel.

En cada rincón del mundo donde se proyecta, el Banff se vive como un punto de encuentro: aventureros, deportistas y amantes de la naturaleza que comparten una cerveza y una charla en el intermedio, celebrando lo que los une. En Ushuaia, la propuesta busca recrear ese mismo espíritu, invitando al público a compartir un momento y a reconocerse en una comunidad que encuentra en la naturaleza su punto de conexión.

El Club Andino Ushuaia también se suma con un beneficio especial para sus socios y un gesto solidario hacia la montaña: parte de lo recaudado se destinará a la Comisión de Auxilio, fortaleciendo el trabajo voluntario de rescate. “Nos pareció importante que el festival también devuelva algo a quienes sostienen la seguridad en la montaña. El Club Andino Ushuaia es parte del espíritu del Banff”, concluye Fernández Arroyo.

El Banff Ushuaia 2025 es más que una proyección de películas: es una invitación a mirar el mundo con otros ojos.

Las entradas están disponibles en banffargentina.com.ar y en los puntos de venta locales: Espíritu Fueguino (Rivadavia 56) y The Tourist Box (San Martín 569).

El festival cuenta con el acompañamiento de instituciones y empresas que apoyan la cultura de montaña y el desarrollo de actividades al aire libre en la región. La organización en Ushuaia es posible gracias a la colaboración de Visit Ushuaia, la Municipalidad de Ushuaia, Startup TDF, Cerveza Patagonia – Refugio Ushuaia, Koda Outdoor y Arakur Ushuaia Resort & Spa. También acompañan Innova Logistic (Grupo Mirgor), The Tourist Box, el Instituto Fueguino de Turismo, Espíritu Fueguino Café & Gift Shop, Viaña Automotores, La Cabaña y el Club Andino Ushuaia, consolidando una red local que apuesta por el encuentro entre naturaleza, comunidad y cine.