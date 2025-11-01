Economía, Info general, Nacionales, Política

La llegada de turistas extranjeros al país sufrió en septiembre su peor caída anual en seis meses, pese a suba del dólar

Por Armando Cabral

turismo 01/11/2025.- Los arribos por vía aérea fueron los más bajos desde diciembre de 2022. En cuanto al turismo de argentinos en el exterior se vio una desaceleración.

La llegada de turistas extranjeros al país tuvo en septiembre su caída interanual más profunda en seis meses, pese a que en el mes en cuestión hubo un nuevo ajuste en el precio del dólar. El turismo de argentinos en el exterior se desaceleró, aunque también fue mayor al de hace un año atrás.

El INDEC informó este viernes que en el noveno mes del año 374.768 extranjeros a territorio nacional, un 18,9% menos que en el mismo mes de 2024. Desde marzo que no se veía un descenso más pronunciado.

Particularmente resaltaron los datos de los vuelos que arribaron al país. Según la serie desestacionalizada del INDEC, se trató del nivel más bajo desde diciembre de 2022.

Noticia en desarrollo.-

loading...