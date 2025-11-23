EL MUNICIPIO Y LA CLÍNICA CEMEP REALIZARON ACTIVIDADES CONJUNTAS POR LA SEMANA DEL PREMATURO

Rio Grande 23/11/2025.- En el marco de la Semana del Prematuro, que se desarrolló del 11 al 17 de noviembre, el Municipio de Río Grande llevó adelante una amplia agenda de actividades destinadas a promover los derechos de los niños y niñas que nacen de manera prematura y a fortalecer el acompañamiento integral a sus familias.

La propuesta se concretó a través de un trabajo articulado entre el sector público y privado, combinando esfuerzos y saberes entre profesionales municipales y equipos de la Clínica CEMeP. Esta colaboración permitió acercar información, contención y espacios de intercambio tanto a familias que transitaron el nacimiento prematuro como a personas gestantes.

Durante la semana se realizaron encuentros en la Clínica CEMeP, coordinadas por profesionales del Centro Municipal de las Infancias y de Casa de María. Estas instancias incluyeron capacitaciones internas entre equipos de ambas instituciones, así como encuentros abiertos para personas que transitan un embarazo y sus familias, donde se abordaron los principales cuidados, desafíos y recursos disponibles ante un nacimiento prematuro.

Además, se desarrollaron rondas de juegos y actividades lúdicas para niños y niñas junto a sus familias, generando espacios de encuentro, expresión y acompañamiento emocional. Estos momentos reforzaron la importancia del vínculo temprano y del acompañamiento comunitario en los primeros años de vida.

A través de estas acciones, el Municipio reafirma su compromiso con la salud integral y el bienestar de todas y todos los riograndenses, potenciando políticas públicas que acompañan a las infancias, promueven familias cuidadas y consolidan un sistema de salud que crece a partir del trabajo en conjunto.