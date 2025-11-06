EL MUNICIPIO DE USHUAIA INTENSIFICA EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN VIAL Y LA PUESTA EN VALOR DEL ESPACIO PÚBLICO

Ushuaia 06/11/2025.- En el marco del programa de recuperación vial que impulsa la Municipalidad de Ushuaia, cuadrillas de las áreas de Bacheo y de Servicios Públicos continúan trabajando de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad.

Paralelamente, se ejecutaron trabajos de reparación de cordones, recuperación de rampas y sellado de juntas en avenidas principales, acciones que se complementan para garantizar mejores condiciones de circulación para conductores y peatones.

Además, como parte del operativo de mantenimiento previo a la temporada estival, el Municipio también avanza con la puesta en valor de distintos espacios públicos.

En el área céntrica se desarrollan tareas de reparación de baldosas, pintura, parquización, limpieza de veredas y acondicionamiento general, junto con la preparación de superficies para su posterior pintado.

Estas acciones se complementan con la limpieza de alcantarillas pluviales, el repaso de cordones, cunetas y la repintura de sendas peatonales y rampas de accesibilidad.

Los trabajos continuarán en los próximos días tanto en el centro como en otros puntos de la ciudad, con el fin de ofrecer espacios públicos en óptimas condiciones para residentes y visitantes de cara al verano.