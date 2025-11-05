Andrea Freites: «El presupuesto nacional propone mas ajuste que el actual para 2026»

Rio Grande 05/10/2025.- La diputada nacional se refirió al tratamiento del pre4supuestonacional que fue presentado en la cámara de diputados y el dictamen por mayoría que se logro en el día de ayer 4 de noviembre, con 20 firmas del oficialismo e igual numero de la oposición, Freites sostuvo que hay mas proyectos de otros bloques

La diputada de Fuerza Patria, remarcó que aun teniendo esa cantidad de firmas, al oficialismo no le alcanza quebrar la aprobación, nosotros como oposición queremos tener un presupuesto aprobado pero que incluya la ley de emergencia pediátrica del Garraham, presupuesto universitario, aumento a los jubilados,la moratoria de permitirá jubilarse a quienes no tiene todos los años de aportes. Estamos trabajando en eso, buscando coincidencias con los demás bloques políticos y esperando a ver cuando pretenden llevar adelante la sesión para tratarlo».

Freites, confirmó algo que habíamos adelantado, y es que el oficialismo espera contar con la nueva conformación de la cámara para trabajarlo ya en periodo de extraordinarias y ahí veremos como definen de que manera estaremos trabajando.

Finalmente, la diputada tambien confirmo otro informe de este medio respecto del monto del presupuesto 2026, que es 57% menor al de 2023, por lo que el ajuste de este presupuesto propone mucho mas ajuste que el que ha habido hasta ahora, mas una teniendo en cuenta que venimos con presupuesto reconducido desde 2022, la ley de financiamiento educativo la derogaron, la ley de financiamiento en ciencia y tecnología, mucho recorte para las instituciones educativas, instituciones de salud. No hay proyectado obra publica para ninguna de las provincias».

Nota completa en el la audio.

Fuente Resumen Económico Radio Provincia