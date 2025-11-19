Amigos de la Patagonia alerta sobre los incendios forestales e invita a la comunidad a ser guardianes del bosque.

Regionales 19/11/2025.- La ONG sostiene que las previsiones climáticas para esta temporada anticipan un alto riesgo de incendios y convoca a las personas a participar activamente en su prevención.

El verano pasado marcó una temporada devastadora: 31.722 hectáreas de bosques, viviendas y comunidades se vieron afectadas en Río Negro, Chubut y Neuquén.

Este año, las proyecciones climáticas vuelven a encender las alarmas. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa precipitaciones por debajo de lo normal, temperaturas en aumento y una probabilidad cercana al 55 % de ocurrencia del fenómeno La Niña, lo que agravaría la sequía.

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego advierte, además, sobre la alta probabilidad de nuevos focos en la región. Y aunque el fuego forma parte natural de algunos ecosistemas, la mayoría de los focos son producto de descuidos humanos.

Frente a este escenario, Amigos de la Patagonia relanza Alerta Patagonia, su campaña de prevención de incendios forestales y de interfase. El objetivo es sensibilizar, concientizar y motivar a quienes habitan o visitan la región a tomar medidas preventivas, amplificar el mensaje y asumir un rol activo en el cuidado colectivo de los bosques.

“Ser guardián del bosque es actuar desde la educación y la empatía. Significa estar atento a lo que sucede a tu alrededor, cuidar los entornos naturales y transmitir ese cuidado a los demás. Implica también no hacer fuego en zonas no habilitadas, apagar bien las colillas, llevarte tus residuos, avisar si ves fuego al 100 o al 911 y difundir la campaña” comparte Sebastián Homps, director ejecutivo.

La ONG desarrolló un KIT DE DIFUSIÓN con material de concientización como afiches, placas, e imágenes para las redes sociales, al cual se puede acceder gratuitamente.

Este verano, invitan a la comunidad a ser guardianes del bosque y a prevenir entre todos los incendios forestales.

Una chispa menos, un incendio menos.

La Asociación de Amigos de la Patagonia es una ONG sin fines de lucro nacida hace 26 años en San Martín de los Andes, que realiza programas de educación ambiental y plantaciones de árboles nativos en ecosistemas dañados de la Patagonia.

Fuente: Amigos de la Patagonia.