Amigos de la Patagonia alerta sobre el alto riesgo de incendios forestales en la Patagonia e invita a la comunidad a ser guardianes del bosque.

Patagonia 21/11/2025.- Amigos de la Patagonia advierte que las previsiones climáticas para este verano anticipan un alto riesgo de incendios, por lo que convoca a la comunidad a involucrarse activamente en su prevención.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio

Meteorológico Nacional (SMN), esta temporada estará marcada por bajas

precipitaciones, temperaturas elevadas y una sequía prolongada, factores que

incrementan significativamente la probabilidad de focos ígneos.

En las últimas semanas, Chubut, Neuquén y Río Negro declararon la emergencia ígnea.

Mismas provincias que el verano pasado sufrieron incendios que afectaron 31.722 hectáreas de bosques nativos, viviendas y comunidades. A esto se suma la aparición de nuevos focos activos en la Comarca Andina, tras una jornada de vientos extremos.



Ante este escenario, Amigos de la Patagonia relanza Alerta Patagonia, su campaña de prevención de incendios forestales. Su objetivo es sensibilizar, concientizar y motivar a residentes y visitantes de la región a tomar las medidas preventivas, amplificar el mensaje y asumir un rol activo en el cuidado colectivo de los bosques.

“Ser guardián del bosque es actuar desde la educación y la empatía. Significa estar atento a lo que sucede a tu alrededor, cuidar los entornos naturales y transmitir ese cuidado a los demás. Implica no hacer fuego, apagar bien las colillas, llevarte tus residuos, avisar si ves un foco al 100 o al 911 y difundir la campaña” comparte Sebastián Homps, director ejecutivo de Amigos de la Patagonia.

Difundí la campaña Alerta Patagonia, con información de amigos de la Patagonia y el sitio web: aapatagonia.org.ar/alerta

Este verano, Amigos de la Patagonia invita a toda la comunidad a ser guardianes del bosque y a prevenir entre todos los incendios forestales.

Una chispa menos, un incendio menos.