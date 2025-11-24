Alertan que 30 de 40 mil kilómetros de rutas tienen un deterioro que demanda intervención urgente

Baches sobre la ruta entre Bariloche y El Bolsón Gentileza Diario de Río Negro

«En estas concesiones fueron licitadas como inversión privada y hoy tienen financiamiento subvencionado del Estado a través del banco Bice con una tasa preferencial del 2% e que y que justamente no tiene riesgo empresarial esto porque las inversiones que serían durante el primer año se cubrirían con esta este eh este este subsidio, por decirlo de alguna manera, que sería estos préstamos facilitados y con una gracia de 2 años para empezar a devolver.»

El secretario gremial criticó que, bajo estas condiciones, empresas adjudicatarias como las de la Ruta 14 y la 12, conocidas como la «ruta del Mercosur», prácticamente no realizarán «más que salir a bachear o a hacer dos repavimentaciones en 20 años», un escenario que a su criterio «no colaboraría a mejorar las condiciones de la infraestructura».

Impacto en el personal

Catanzaro también denunció que la congelación salarial total por un año y un protocolo disciplinario que quita el derecho de defensa provocaron una «forma expulsiva» que resultó en la baja de casi el 20% del personal, incluyendo renuncias, jubilaciones y despidos. Manifestó que el organismo está perdiendo a los «recursos más calificados».

Respecto a la «decisión política de paralizar» la actividad, el representante gremial afirmó que no solo deteriora la infraestructura, sino que también elimina la posibilidad de que Vialidad Nacional demuestre que la obra pública puede ejecutarse a costos más bajos. Argumentó que atacar al organismo es atacar a un «organismo espejo que puede demostrar que los costos si se hacen sin inflarse, sin entrar en proceso de subcontrataciones, se podrían hacer más baratos».

Además, advirtió sobre el riesgo financiero a futuro que implica el abandono del mantenimiento: «Lo que estamos viendo es que estamos cayendo en un cuello de botella del cual nos va a costar mucho volver porque cuando no se mantiene esa inversión luego para rehabilitar lo mismo te sale entre tres y cinco veces más caro.»

