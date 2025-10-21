Zamora: “No soy dueña de los fondos, los administro de la mejor manera posible, porque la situación esta compleja para todos”

Rio Grande 21/10/2025.- La Dra. Guadalupe Zamora, Presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, dialogó con Tarde pero Seguro y expresó su posicionamiento respecto del reclamo salarial que mantienen las y los trabajadores. Admitió que están en todo su derecho, sin embargo, también aclaró que a lo largo del 2025, se otorgó un aumento salarial del 27,5% además del plus legislativo, por lo tanto, a su entender no existe ningún incumplimiento. «Pasó de, nunca un reclamo previo a una medida de fuerza, siempre estuve en contacto con Jorge Brua que es el Secretario General de APEL»

La Presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, la Dra. Guadalupe Zamora, sostuvo a este medio. “me preocupa la situación, el año pasado dí un incremento del 175% sin incluir el plus legislativo, que por primera vez en todos estos últimos años, se logró dar un 4% a pagarse un 1% por año y ese acuerdo se firmó con el gremio, se lo día el año pasado y este también. No soy dueña de los fondos, los administro de la mejor manera posible, porque la situación esta compleja para todos”.

“Hace 1 mes y medio o 2 meses, se firmó con el gremio una recomposición masiva, por lo tanto no hay incumplimientos”, aclaró la Dra. Zamora y continuó: “este año hubo aumento salarial del 23,5% más el aumento del plus legislativo”.

“Por otra parte, no se trata del 4 día de asambleas, me entero por los medios que iba a haber una reunión informativa. Pasó de, nunca un reclamo previo a una medida de fuerza, siempre estuve en contacto con Jorge Brua que es el Secretario General” y agregó: ” muchas veces es difícil sentarse a dialogar cuando quieren aumento para una o dos personas, después pasó que solo querían aumento para los directivos, y no va a haber acuerdos salariales sectoriales, porque todos tienen y cumplen funciones importantes”, expresó Zamora.

Hoy por hoy, yo lo hable con Brua, si tengo dinero extra, yo no tengo ningún problema en hacerlo hoy por hoy, pero ya hice números con el equipo contable y la ampliación salarial que se recibió en junio que son 2 mil millones, esta para cubrir salarios, SAC y plus vacacional. Los trabajadores se manifiestan cuando les parece, las asambleas no se me avisan, no hay circulares de que no pueden salir. Se me notificó que me iban a demandar por violencia gremial, porque no quería hablar. Es un reclamo de los trabajadores, es su derecho a hacerlo, pero esto que estoy planteando también es cierto”, dijo para concluir.