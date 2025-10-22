Un movimiento sísmico despertó a habitantes en El Calafate

Un movimiento sísmico se sintió esta madrugada en El Calafate, despertando a varios vecinos que reportaron haber escuchado un ruido seco y un sacudón fuerte y breve.

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el evento ocurrió a las 5:09 horas, tuvo una magnitud de 2.8, con una profundidad de 8 kilómetros, y su epicentro se localizó a 4 kilómetros al sudoeste del centro urbano.

Aunque se trató de un sismo leve, la proximidad del epicentro hizo que se percibiera con intensidad en distintos barrios de la localidad. En redes sociales de Ahora Calafate, cientos de vecinos contaron cómo vivieron el momento, sorprendidos por la inusual situación. Principalmente en los barrios Cerro Castillo, Calafateños, Terrazas o Linda Vista.

“En barrio Linda Vista se sintió fuerte, me hizo despertar con el ruido”, relató Elizabeth, mientras que Gisela, desde Terrazas de Manantiales, contó que “justo me había despertado cinco minutos antes. Se sintió fuerte y seco el sacudón”.

Pero también en otros puntos de la ciudad el temblor fue sentido. Silvia, desde la zona de Manzanas 900, en el sector este de la ciudad, expresó: “Me desperté por el temblor, se sintió muy fuerte, me re asusté”. El fenómeno no provocó daños materiales ni cortes de servicios, aunque generó sorpresa entre los habitantes.

El INPRES mantiene un registro constante de la actividad sísmica en la región patagónica, donde —si bien no es una zona de alta sismicidad— eventos de baja magnitud pueden ocurrir ocasionalmente, asociados a reajustes naturales de las placas en el subsuelo cordillerano.

Fuente: Ahora Calafate.