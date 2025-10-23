Tierra del Fuego: polémica por intento de modificar la ley que prohíbe la salmonicultura sin un debate de por medio

Tierra del Fuego 23/10/2025.- A pocos días de las elecciones, la discusión sobre la producción intensiva de salmones volvió al centro de la escena en Tierra del Fuego, tras el avance de proyectos que buscan modificar la Ley Provincial 1355, que actualmente prohíbe la salmonicultura en aguas jurisdiccionales.

El candidato a senador por el espacio Defendamos TDF, Gastón Díaz, denunció que se intenta aprobar la reforma “sin debate ni participación ciudadana”.

“Cuando se sancionó la 1355, pasaron más de 70 instituciones por la comisión. No puede modificarse entre gallos y medianoche”, advirtió Díaz.

La Ley 1355: una conquista ambiental en riesgo

Sancionada en 2021, la Ley 1355 prohíbe el cultivo de salmónidos en el mar fueguino para preservar los ecosistemas costeros. La norma fue producto de un proceso participativo inédito, con aportes de organizaciones científicas, ambientales y comunitarias.

Sin embargo, en una reunión conjunta de comisiones, se dio dictamen al proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial y el bloque de La Libertad Avanza, con apoyo de Fuerza Patria, para habilitar la salmonicultura en tierra y en zonas marítimas, excluyendo el Canal Beagle por su valor turístico.

Argumentos a favor: desarrollo económico y empleo

Quienes promueven la modificación sostienen que la salmonicultura podría:

Generar ingresos fiscales mediante la zonificación de áreas productivas

mediante la zonificación de áreas productivas Crear empleo directo e indirecto , aunque la producción intensiva requiere poca mano de obra

, aunque la producción intensiva requiere poca mano de obra Impulsar exportaciones, citando el modelo chileno como ejemplo de crecimiento

Argumentos en contra: impacto ambiental y precariedad laboral

Los opositores advierten que la salmonicultura:

Contamina el entorno marino con residuos orgánicos, químicos y antibióticos

con residuos orgánicos, químicos y antibióticos Propaga enfermedades y parásitos , afectando la fauna nativa

, afectando la fauna nativa Genera mortalidad incidental de especies como lobos marinos y delfines

de especies como lobos marinos y delfines Introduce especies invasoras que alteran el equilibrio ecológico

que alteran el equilibrio ecológico Perjudica al turismo y la pesca artesanal , actividades clave en la economía local

, actividades clave en la economía local Ofrece empleos precarios, con baja demanda de mano de obra calificada

Ecosistemas fueguinos: patrimonio natural en peligro

El reciente varamiento de orcas en el Atlántico Sur volvió a evidenciar la fragilidad de los ecosistemas marinos. Las aguas fueguinas se caracterizan por su amplitud de mareas, lo que las convierte en zonas sensibles y de alta biodiversidad.

“Nuestra provincia tiene glaciares, humedales, mares y turberas únicas. En Europa ya se extinguieron”, remarcó Díaz.

Desarrollo con sostenibilidad: el llamado a un debate serio

Desde el espacio Defendamos TDF, se propone un debate profundo y consensuado, con participación de instituciones científicas, comunidades locales y actores ambientales.

“El desarrollo económico debe ser planificado, ordenado y con perspectiva de sostenibilidad. Los principales beneficiarios tienen que ser los fueguinos, no intereses externos”, sostuvo Díaz.

¿Qué está en juego?

La salmonicultura representa un modelo de producción intensiva que puede comprometer la salud de los ecosistemas y repetir errores del pasado si se implementa sin control ni participación.

La licencia social y el diálogo intersectorial son claves para definir el rumbo del desarrollo en una provincia que alberga uno de los ambientes más excepcionales del planeta.

Fuente: noticiasambientales.com