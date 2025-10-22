PROVINCIAS UNIDAS VIENE A CERRAR LA GRIETA ENTRE MILEI Y LOS K: PABLO BLANCO CIERRA CAMPAÑA ESTA NOCHE EN RÍO GRANDE

Río Grande, 22/10/ 2025 – Con un fuerte mensaje de unidad y compromiso federal, el senador nacional Pablo Daniel Blanco, representante de Tierra del Fuego y candidato a renovar su banca por el espacio Provincias Unidas, realizará esta noche a las 20:00 hs su acto de cierre de campaña en el Comité de la UCR, ubicado en Elcano 681, Río Grande.

«Provincias Unidas viene a cerrar la grieta entre Milei y los K. Venimos a construir desde el interior, con ideas claras, sin ataduras ideológicas ni obediencia partidaria ciega«, afirmó Blanco, convocando a los fueguinos y fueguinas a participar y acompañar esta propuesta en las elecciones del domingo 26 de octubre.

Durante la campaña, el legislador remarcó en varias oportunidades el sentido profundo del espacio: “Provincias Unidas es un grito federal. Nacimos para defender los intereses del interior productivo en el Congreso y terminar con las peleas que no dejan avanzar al país”.

“Nos une el compromiso con la producción, el trabajo y la necesidad urgente de una Argentina que crezca sin depender de los extremos. Hay otra forma de hacer política: sin imposiciones, con diálogo y con responsabilidad fiscal”, señaló Blanco.

En su mensaje a los fueguinos, Blanco fue enfático:

“El Congreso necesita representantes que defiendan los intereses de Tierra del Fuego, no levanta manos del Gobierno nacional. Necesitamos legisladores que cuiden nuestra industria, nuestro trabajo, y sobre todo, nuestra soberanía y nuestra ubicación estratégica”.

El senador fueguino también destacó que el proyecto de Provincias Unidas prioriza las ideas sobre las ideologías: “No nos define la grieta, nos definen las convicciones. No vamos a responder a lógicas partidarias que nos alejan de la gente”.

“Este 26 de octubre vamos a elegir si seguimos discutiendo el pasado o si empezamos a construir un futuro distinto. Por eso los invito a todos esta noche a las 20:00 hs en Elcano 681. Vamos a cerrar esta campaña como la empezamos: con convicciones, con respeto y con la firme decisión de representar a Tierra del Fuego con la verdad”, concluyó.