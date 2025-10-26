Pablo Blanco: «El pais necesita dialogo y consensos y no pelea permanente».

Rio Grande 26/10/2025,. El candidato a la reelección en el senado por Provincias Unidas, Pablo Blanco, habló hoy con la prensa, luego de emitir su voto en la escuela Alicia Moreau de Justo, y manifestó que le hubiera gustado que haya mas debate en la campaña, pero no se dio, también remarco que se hizo todo lo humanamente posible para llevar la propuesta y hoy sera la gente quien decidirá si mi trabajo sirvió y me da la oportunidad de continuar»

En dialogo con los medios, Blanco insistió con la falta de debate en campaña, sostuvo ademas que el sistema de boleta único en muy cimble y que la gente votó muy rápido, por eso, agregó, seria bueno si la Constitución se reforma que se incluya la adhesión de la provincia a la boleta única en papel.

Fue una campaña bastante adulta, mas allá de algunas cosas. En mi caso particular, remarcó, yo estoy satisfecho con lo hecho y esta a consideración de la gente. Si la gente considera que hice mi tarea medianamente, me acompañará y sino habrá que respetar la opinión de la gente.

Por ultimo y consultado sobre lo que ocurrirá a partir de mañana, el senador, dijo que será el gobierno quien deberá analizar los resultados y ver como continuará. Me parece que el pais necesita del dialogo, del consenso y no de la pelea permanente. Tendrá que entender el presidente que, de la manera que esta gobernando no va a sacar el pais adelante».