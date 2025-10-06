Los argentinos de bien, según La Libertad Avanza.

Rio Grande 06/10/2025.-. A lo largo de la historia hemos soportado todo tipo de vejaciones institucionales, acusaciones, sospechas, y descalificaciones de todo tipo. Pero sin duda, la diferenciación que hizo el gobierno nacional, al autocalificarse de “argentinos de bien”, quienes forman parte del gobierno y aquellos que los votaron, han roto con todo limite, es sectario, excluyente, discriminatorio y sobre todo una falta de respeto.

Aquí un listado y la razones que hacen de estos personajes “argentinos de bien”, a quienes muchos apoyan, defienden, como los periodistas de América 24 o La Nación + o C5N pero del otro bando, es vergonzoso, pero por sobre todo una tomada de pelo a los verdaderos argentinos de bien, jubilados, médicos, docentes, estudiantes, empresarios pyme, autónomos, monotributistas y todo aquel que tenga un trabajo honesto.

Los argentinos de bien son, Karina Milei, acusada de cobrar coimas del 3% en Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS.

Karina Milei

La hermana del presidente también cobraba en dólares a quienes querían reunirse con el su hermano

El senador Edgardo Kueider, arrestado en Paraguay por intentar ingresar a ese pais, 250.000 dólares de contrabando, junto a su secretaria, ambos siguen detenidos.

Ex senador Kueider

El diputado libertario German Kiscka y su hermano, ambos detenidos por producción y tenencia de pornografía infantil, ambos detenidos.

Kiscka

El concejal de Salta, Pablo Emanuel López (La Libertad Avanza), denunciado penalmente por extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género por una asesora suya. La mujer, también militante libertaria, denunció al concejal por exigirle favores sexuales a cambio de beneficios económicos.

Lorena Villaverde

La diputada nacional de Rio Negro Lorena Villaverde Según un reporte de Court Case Finder, un buscador de casos judiciales en EE UU, la diputada tendría abierta una causa por supuesta tenencia de cocaína dentro de una escala que va desde al menos 400 gramos a menos de 150 kilos. La ficha en la que se basó Soria señala que la causa se inició en julio del 2002, cuando Villaverde tenía 28 años, y según palabras del exministro de Justicia, llegó a estar presa por ese expediente. Villaverde también fue denunciada por estafa en la venta de terrenos en la localidad de Las Grutas, por la que la embargaron 50 millones pesos.

Diego Santilli

Diego Santilli: Según el sitio Diagonales, el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ferviente impulsor de la ley de «Ficha Limpia», figura en ARCA (ex AFIP) como monotributista, mientras que el grupo familiar Santilli-Forchieri (apellido de la madre del legislador) posee al menos 14 empresas locales y dos offshores. La noticia rápidamente se viralizó en redes sociales.

Cristian Ritondo

Cristian Ritondo: La denuncia que Cristian Ritondo enfrenta en la Justicia por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público fue ampliada con más propiedades que pertenecerían al diputado nacional. Se trata de 14 desarrollos inmobiliarios con 373 unidades funcionales, la mayoría en la ciudad de Buenos Aires y otras en Pinamar que, según el escrito, ascenderían a un valor de venta de más de US$55 millones. El jefe de bloque Pro desestimó las acusaciones, dijo que “investiguen todo lo que tengan que investigar” y aseguró que “está todo declarado”.

José Luis Espert, diputado nacional libertario, y candidato a la reelección debió renunciar a esta última candidatura por su estrecha relación con el narco Fred Machado, detenido y sospechado de haber recibido 200.000 dólares y utilizar un avión del narco en 37 oportunidades.

Javier Milei

Javier Milei, denunciado en Estados Unidos por promocionar una estafa de mas de 280 millones de dólares a través del memecoin $Libra, encubrimiento de quienes participaron en el hecho y también de las denuncias de corrupción en el PAMI que denunció Viviana Aguirre, aseguró que a ella le pedían $1.000.000 por mes para financiar el partido. “Según los sueldos se pide del 5% en adelante. Cuando me ofrecen la dirección de PAMI, yo acepto obviamente y antes de empezar a trabajar me dice Juan Osaba que le dé $1.000.000 de retorno y que tenía que firmar papeles. Y le digo, ‘¿qué papeles?’. Y me acuerdo que él caminaba de un lado al otro y dice, ‘son papeles que ya venimos de otras gestiones. Van a ser regalías ‘. No acepté “, expresó Aguirre.

Máximo Cobas

En las últimas horas, Maximiliano Cobas, candidato a quinto concejal por La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Lobos presentó su renuncia voluntaria luego de que se viralizara un video en el que se lo ve violentando a una mujer de 37 años, que labró una denuncia en su contra.

A raíz de la denuncia, Cobas presentó su dimisión y la justicia dispuso su imputación e instrumentó medidas de protección para la víctima.

Creemos que con toda esta muestra es mas que suficiente para entender que de argentinos de bien no tienen nada.

Pablo Emanuel López.

Pablo Emanuel López, el exconcejal de La Libertad Avanza en Salta, fue imputado por violencia física, psicológica y económica a poco más de dos meses de que saliera a la luz un audio en el que le exigía sexo oral a una mujer a cambio de 10 mil pesos.

En Tierra del Fuego los «argentinos de bien», son Ricardo Garramuño, Santiago Pauli, Natalia Graciania y Agustin Coto. Todos han votado en contra de las jubilaciones, la universidad publica, el fondo de incentivo docente, medicamentos oncológicos, VIH, el acuerdo con el Fondo Monetario que provoco la quita de aranceles a los productos electrónicos y la eliminación de la obra publica, entre otras obras de bien.

Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar