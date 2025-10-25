Elecciones legislativas: Consultar el padrón electoral

Podés consultar por:
- Internet.
- Teléfono.
- miArgentina.
¿Qué necesito?
-
Tener a mano tu número de DNI.
¿Cómo hago?
-
Por Internet
- Realizá la consulta en línea o ingresá al sitio de la Justicia Nacional Electoral.
- Completá cada casillero del formulario:
- Documento: Tu número de DNI, sin puntos.
- Género: Hacé clic en masculino, femenino o sin especificar, según figura en tu DNI.
- Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.
- Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.
- Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:
- nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
- el número de mesa y
- el número de orden que te corresponde.
-
Por teléfono:
- Llamá a la línea gratuita 0800-999-7237.
- Te van a guiar para que indiques: Número de DNI, Género:.
- Aguardá unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el número de orden que te corresponde.
-
Por Mi Argentina
- Ingresá a la aplicación.
- Hacé clic en la opción Dónde voto.
- Vas a ver:
- Nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
- el número de mesa y el número de orden que te corresponde.
Recordá que tenés que tener identidad validada.
También podés consultarlo desde la versión web
Reclamos
En caso de errores u omisiones, una vez publicado el padrón definitivo, tenés hasta el 26/9 para presentar tu reclamo ante la Cámara Nacional Electoral.
¿Cuánto tiempo lleva hacer el trámite?
¿Cuál es el costo?
Gratuito
Información complementaria
Tené en cuenta
Los argentinos que residen en el exterior solo están habilitados para votar en las elecciones nacionales.
