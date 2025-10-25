Info general, Nacionales, Política, Provinciales

Elecciones legislativas: Consultar el padrón electoral

Por Armando Cabral

Elecciones legislativas 25/10/2025.- Te indicamos cómo hacer la consulta del padrón válido para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Podés consultar por:

  • Internet.
  • Teléfono.
  • miArgentina.

¿Qué necesito?

  • Tener a mano tu número de DNI.

¿Cómo hago?

  1. Por Internet

    • Realizá la consulta en línea o ingresá al sitio de la Justicia Nacional Electoral.
    • Completá cada casillero del formulario:
      • Documento: Tu número de DNI, sin puntos.
      • Género: Hacé clic en masculinofemenino o sin especificar, según figura en tu DNI.
      • Distrito: Elegí la provincia donde votás, de acuerdo con el domicilio que consta en tu DNI.
      • Verificador: Copiá exactamente el número te aparece en la pantalla.
    • Si estás inscripto en el padrón, el sistema te informará:
      • nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
      • el número de mesa y
      • el número de orden que te corresponde.

  2. Por teléfono:

    • Llamá a la línea gratuita 0800-999-7237.
    • Te van a guiar para que indiques: Número de DNI, Género:.
    • Aguardá unos instantes y, si estás inscripto en el padrón, te informarán nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar, el número de mesa y el número de orden que te corresponde.

  3. Por Mi Argentina

    • Ingresá a la aplicación.
    • Hacé clic en la opción Dónde voto.
    • Vas a ver:
      • Nombre y dirección del establecimiento donde vas a votar,
      • el número de mesa y el número de orden que te corresponde.

    Recordá que tenés que tener identidad validada.

    También podés consultarlo desde la versión web

Reclamos

En caso de errores u omisiones, una vez publicado el padrón definitivo, tenés hasta el 26/9 para presentar tu reclamo ante la Cámara Nacional Electoral.

¿Cuánto tiempo lleva hacer el trámite?

El trámite lleva: 5 minutos

¿Cuál es el costo?

Gratuito

Información complementaria

Tené en cuenta

Los argentinos que residen en el exterior solo están habilitados para votar en las elecciones nacionales.

https://www.argentina.gob.ar/servicio/consultar-el-padron-electoral

loading...