El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso federal presentado por Jorge Andrés Lechman

En su resolución, el máximo tribunal explicó que el recurso no cumplió completamente con los requisitos establecidos en el Reglamento aprobado por la Acordada Nº 4/07 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (artículo 2°). Además, los argumentos presentados no lograron acreditar una relación directa e inmediata entre las normas constitucionales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso.
Asimismo, el Tribunal observó que Lechman no cumplió con el requisito de fundamentar de manera autónoma la supuesta arbitrariedad en la que basaba su planteo federal, tal como exige el artículo 3° del citado reglamento.
Link para acceder a la resolución del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego.