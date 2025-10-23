El nuevo canciller argentino es otro funcionario puesto por Estados Unidos con origen en JP Morgan.

Rio Grande 23/10/2025.- Quirno es Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. En cuanto a su experiencia laboral, tiene una larga trayectoria en el sector financiero internacional, habiéndose desempeñado como asesor financiero y como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York. De dicha entidad financiera, una de las más importantes del mundo, también fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional. Con estos antecedentes solo hay que esperar las primeras medidas.

Pablo Quirno es un economista argentino con una sólida trayectoria en el sector financiero internacional, actualmente vinculado al Ministerio de Economía como Secretario de Finanzas.

Formación académica

Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos.

Su formación lo posiciona como uno de los economistas argentinos con educación en instituciones de élite global.

Trayectoria profesional

Se desempeñó como Director para Latinoamérica de JP Morgan en Nueva York, una de las entidades financieras más influyentes del mundo.

Fue miembro del Comité de Gerenciamiento Regional de JP Morgan, lo que le otorgó experiencia en decisiones estratégicas a nivel continental.

En el sector público, ha sido asesor financiero y actualmente ocupa el cargo de Secretario de Finanzas de la Nación Argentina, donde ha tenido un rol clave en negociaciones con organismos internacionales como el FMI.

Rol político y vínculos

Es considerado un colaborador cercano de Luis Caputo , exministro de Finanzas y actual figura influyente en el gobierno argentino. Algunos medios lo describen como el “monje negro” de Caputo, por su perfil bajo pero decisivo en temas económicos.

Su participación ha sido central en el nuevo esquema de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, lo que lo ubica en el centro de las decisiones económicas más relevantes del país.

