El dolar oficial supero los 1500 pesos para la venta después de aumentar 10 $ con respecto a ayer.

El dólar oficial en el Banco Nación cotiza este martes 21 de octubre a $ 1.455 para la compra y $ 1.505 para la venta, con un alza de $ 10 respecto al último cierre.
El dólar mayorista opera a $ 1.475 y $ 1.485 para ambas puntas.
A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio es de $ 1.460 y $ 1.510.
En tanto, el MEP vale $ 1.570 y el Contado con Liquidación $ 1.584.
Por su parte, el dólar “blue” se ofrece a $ 1.505 y $ 1.525, para ambas cotizaciones.
El dólar oficial en el Banco Nación sube este martes 21 de octubre a $ 1.455 para la compra y $ 1.505 para la venta.
En tanto, el dólar mayorista avanza a $ 1.480 y $ 1.489 para compra y venta, respectivamente, y quedó al borde superior de la banda de flotación.
A hoy, el tope de la franja es de fluctuación es de $ 1.491.
El dólar oficial en el Banco Nación abrirá este martes 21 de octubre a $ 1.445 para la compra y $ 1.495 para la venta.
El dólar mayorista se inicia con un valor de $ 1.466 y $ 1.475 para ambas puntas.
A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas iniciará con valores de $ 1.448 y $ 1.495.
En tanto, el MEP lo hará en $ 1.552 y el Contado con Liquidación en $ 1.569.
Por su parte, el dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.485 y $ 1.505 para ambas cotizaciones.
¡Buen día! El jefe de Economía de Noticias Argentinas, José Calero, los saluda y los invita a compartir la información del día minuto a minuto.