«El degenerado social debería tener empatía»: duro discurso de Blanco contra Milei por el DNU militar y los vetos sociales.

Senado 03/10/2025.- El Senador por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, planteó varios temas importantes en la sesión del Senado. Entre ellos, hizo una cuestión de privilegio contra el Presidente Milei y su gabinete de ministros por la publicación del DNU 697, que regula el ingreso y egreso de tropas y las maniobras militares en nuestro territorio.

«Tardaron nueve meses en presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados y, con una excusa que no considero válida, emitieron un decreto inconstitucional que incluye a Ushuaia en el ejercicio del tridente militar, cuando en el proyecto original solo estaban Mar del Plata y Puerto Belgrano.»

«Me pregunto si la inclusión de Ushuaia en estas maniobras responde a negociaciones recientes que tuvo Milei con Trump, donde le habrían asegurado respaldo económico, ya que Estados Unidos demuestra un interés particular en la base naval de Ushuaia.»

También se dirigió directamente al Ministro de Defensa, Federico Sturzenegger, y dijo: «Parece que utiliza la ‘motosierra’ con el mapa de Tierra del Fuego, como si quisiera destruir la historia y nuestra soberanía.»

Por otra parte, expresó su rechazo a los vetos que el Ejecutivo ejerció sobre los proyectos por el Hospital Garrahan y las universidades públicas: «El ‘degenerado social’ debería tener más empatía con la gente, entender que hay necesidades y emergencias sociales que no pueden esperar.»

Asimismo, resaltó: «Hay necesidades, hay emergencias sociales, y la obligación del gobierno, más allá del equilibrio fiscal, es que haya equilibrio social.»

El senador afirmó: «El gobierno siempre tiene problemas para conseguir recursos para la gente de a pie, pero no tiene esas dificultades para pagar intereses de la deuda o hacer negocios con sus amigos. A pesar de contar con más de 1.200 millones de dólares en recursos disponibles para ayudar a la gente, privilegia otras situaciones en lugar de priorizar a quienes más lo necesitan. Es una verdadera preocupación que, en lugar de enfocarse en las emergencias sociales y en la gente que más lo necesita, el gobierno elija gastar en otros intereses.»

Por último, celebró la aprobación de su proyecto de ley: «Se declaró lugar histórico nacional e inenajable el predio del Regimiento de Infantería Número 1 de Patricios, como un acto de reconocimiento a nuestra historia y soberanía. Es un regimiento de 1806; lo único que le falta a este gobierno es destruir la historia y nuestra soberanía.»

Prensa Senador Pablo Blanco