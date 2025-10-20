Daiana Freiberger irá a la Justicia tras las falsas denuncias promovidas desde la gestión de Walter Vuoto

Ushuaia 20/10/2025.- La concejal del Bloque Provincia Grande y referente de la alianza Defendamos Tierra del Fuego, Daiana Freiberger, anunció que acudirá a la Justicia para que se investiguen las falsas denuncias difundidas a través de portales de noticias vinculados al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

Hoy hay mucha gente que tiene miedo de hablar, de cuestionar. A Walter Vuoto no le tengo miedo y voy a decir lo mismo: realmente se están utilizando los recursos públicos de la Municipalidad de Ushuaia para callar o desacreditar a las personas que pensamos distinto”, afirmó Freiberger en declaraciones radiales.

La concejal adelantó que llevará el caso a la Justicia por calumnias e injurias, tras el uso indebido de su nombre en un delito. “Están muy acostumbrados a ensuciar gente diciendo cosas que no son ciertas. Que lo prueben, en la Justicia, donde corresponde. Yo voy a plantar cara, vuelvo a decir lo mismo: no le tengo miedo a Walter Vuoto, ni a él, ni a todas las personas que forman parte de su círculo”, remarcó.

Freiberger también cuestionó la gestión municipal y presentó datos concretos sobre el crecimiento de los barrios informales en Ushuaia: “En 2015 eran ocho barrios y hoy son más de treinta. En diez años ha tenido la posibilidad de planificar y transformar nuestra ciudad, pero eligió mirar para otro lado y priorizar intereses personales”.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión sobre la responsabilidad institucional del Ejecutivo municipal: “Dejen de subestimar al pueblo de Ushuaia. La gente tiene memoria y se da cuenta de quiénes son los Vuoto, qué representan y cómo manejan la ciudad, porque a todos nos toca transitarla”.

Por último, recordó que desde su banca presentó proyectos para priorizar la demanda individual de terrenos municipales, sin obtener respuesta por parte de la gestión de Vuoto. “Los vecinos de Ushuaia de la administración solo han recibido un cachetazo”, concluyó.