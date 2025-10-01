Blanco: “Milei pretende entregar nuestra soberanía a una potencia extranjera”

Tierra del Fuego 01/10/2025.- El senador nacional por Provincias Unidas, Pablo Daniel Blanco, cuestionó con dureza el DNU 697/2025 firmado por el presidente Javier Milei, que autoriza la presencia de tropas de los Estados Unidos en bases navales argentinas. También criticó a Miguel Rodríguez, candidato de La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, quien respaldó públicamente la instalación de una base militar norteamericana en la provincia.

“El presidente Milei habilitó el ingreso de fuerzas extranjeras sin autorización del Congreso. Es un atropello institucional y un golpe directo a nuestra soberanía. La Constitución es clara: ninguna tropa extranjera puede entrar sin el aval del Poder Legislativo”, remarcó Blanco.

El legislador fueguino recordó que el propio Ejecutivo envió al Congreso el Mensaje 25/2025 (Expediente 0008-PE-2025) el pasado 27 de agosto, donde el operativo Tridente incluía únicamente a Mar del Plata y Puerto Belgrano. “Milei incorporó a Ushuaia recién en el DNU 697/2025, a espaldas del Congreso y en contradicción con el proyecto original que él mismo había presentado. Esa maniobra desnuda la verdadera intención: entregar nuestra provincia como base de operaciones extranjeras”, afirmó.

Blanco advirtió que el decreto es aún más grave porque “incluye operaciones en Ushuaia, una provincia estratégica para la defensa del Atlántico Sur y la Antártida. Autorizar tropas de Estados Unidos en Tierra del Fuego es abrirle la puerta a la misma potencia que respalda a Gran Bretaña en la ocupación ilegal de Malvinas”.

En relación con el respaldo de Miguel Rodríguez a la instalación de una base norteamericana, Blanco fue categórico: “Que un candidato de Tierra del Fuego se alinee con los intereses de otro país en lugar de defender a su gente es insólito y peligroso. No se trata de ideología: se trata de defender la patria”.

El senador subrayó que “ceder bases militares en el extremo sur del continente no es una medida técnica ni un simple convenio internacional: es hipotecar nuestro futuro y perder soberanía sobre territorios clave”.

Finalmente, Blanco llamó a la ciudadanía a expresarse con firmeza: “El 26 de octubre tenemos la oportunidad de frenar estas políticas de entrega. Argentina no es una colonia y los fueguinos no aceptamos tropas extranjeras en nuestro suelo”.