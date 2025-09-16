Milei recorta la meta fiscal: el superávit 2026 será del 1,5% del PBI. El gasto total proyectado asciende a $158,7 billones

Argentina 16/09/2025.- El Gobierno de Javier Milei presentó este lunes el proyecto de Presupuesto 2026 con una sorpresa: redujo la meta de superávit fiscal primario al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), por debajo del 2,2% comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El documento oficial del Ministerio de Economía, enviado al Congreso, plantea una nueva hoja de ruta fiscal que refleja el cambio en el escenario político y económico del país. En cadena nacional, Milei destacó la necesidad de acuerdos amplios y dijo que, como mínimo, el resultado fiscal de 2026 debe ser «equilibrado».

Los números del proyecto: superávit acotado y más gasto político

Según los cálculos oficiales, el Presupuesto prevé un superávit primario de $15,08 billones y un resultado financiero positivo de $2,7 billones, lo que equivale a un 0,3% del PBI.

El gasto total proyectado asciende a $158,7 billones, mientras que los ingresos sumarían $161,4 billones, es decir, una brecha mucho más estrecha que la prometida al FMI.

En detalle, el Gobierno estima que los ingresos del Estado representarán un 14,3% del PBI, mientras que el gasto se distribuye así:

Previsión social: 6,5%

Asistencia social: 2,3%

Salarios públicos: 1,6%

Subsidios económicos: 0,7%

Gasto de capital: 0,3%

Otros: 0,1%

Intereses de deuda: 1,4%

Este desglose muestra un Estado más contenido, pero con ciertos márgenes para la negociación política.

Cambios sobre la marcha: el ajuste ya no es el mismo

El recorte de la meta de superávit no es un hecho aislado. El oficialismo ya había ajustado sus proyecciones para 2025, pasando del 1,3% de superávit al 1,6%, aunque ahora se estima que cerrará el año con un 1,5%, por debajo del objetivo revisado con el FMI.