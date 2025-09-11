MÁXIMA TENSIÓN: Adorni anuncia otro veto millonario y lanza advertencia tras la derrota

Ajuste 11/09/2025.- El vocero presidencial justificó los vetos al Garrahan y universidades, y anunció que también rechazarán fondos para provincias. «No vamos a modificar el rumbo», afirmó.

Tras la dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el vocero presidencial Manuel Adorni ratificó que el Gobierno avanzará con el veto a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), además de los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.

«Hubo un error político. No se llegó a explicar de manera simple por qué hacemos lo que estamos haciendo», admitió Adorni en diálogo con A24.

«Tenemos claro que hay sectores a los que les está yendo muy bien y otros a los que les está costando arrancar, y son miles y miles de bonaerenses», analizó Adorni en una entrevista con A24, y enseguida insistió que, con miras a octubre, están «haciendo una autorictriica, no solo por instruccion del presdidente sino porque hubo errores, y uno de los mayores errores fue no explicar».

Para Adorni, el Gobierno debe «seguir explicando que no hay soluciones mágicas» y volvió sobre la autocríticia, pero asegurando que no cambiarán el rumbo. «Sin duda cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo. ¿Cuál es el otro camino, Venezuela, Cuba? No vamos a ceder ante eso», dijo el portavoz.

El vocero remarcó que «no estamos dispuestos a seguir aumentando pobres» y que no cederán «a volvernos Venezuela», en un mensaje directo a quienes reclaman un giro en la política económica tras el resultado del domingo.

Las leyes vetadas por el Gobierno de Milei

El presidente Javier Milei vetó dos leyes clave aprobadas por el Congreso: la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan. La decisión se tomó en la reunión de Gabinete de este miércoles, en medio del clima de tensión política que dejó la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses.