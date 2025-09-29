Espeche exige medidas urgentes por el desbordamiento de basura hacia el Río Olivia

“Este tipo de situaciones genera un fuerte impacto ambiental que no podemos permitir. Cuidar el ambiente es primordial si queremos una ciudad más limpia y un futuro sustentable para todos”, expresó Espeche al difundir el reclamo.
En sus presentaciones, dirigidas a la ministra Karina Fernández y al secretario municipal David Ferreyra, el concejal fundamentó su pedido en el derecho humano al agua y al saneamiento, reconocido por la Constitución Provincial, la Constitución Nacional y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Además, Espeche presentó un proyecto para el saneamiento y limpieza del Cañadón del Parque, donde –al igual que en el Cañadón De Las No Me Olvides– se constató la acumulación de basura, agua estancada y restos de autos. “Son espacios con mucho potencial para la comunidad, pero hoy están en estado de abandono”, señaló.
El edil del MPF subrayó que la contaminación del río Olivia y el deterioro de espacios naturales urbanos “afectan directamente la calidad de vida de los vecinos” y reclamó acciones rápidas y concretas por parte de las autoridades competentes.