EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ LA PRÓRROGA DE ANTIGÜEDAD PARA EL TRANSPORTE TURÍSTICO DE PEQUEÑA ESCALA
PorArmando Cabral
Ushuaia 01/09/2025.- En su última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Vladimir Espeche (Movimiento Popular Fueguino), que extiende la antigüedad máxima permitida para los vehículos afectados al Transporte Especial de Personas de Servicio Ocasional. La normativa modifica lo establecido en la Ordenanza Municipal N.º 5251/2017, y permitirá que los rodados destinados al transporte turístico de pequeña escala continúen en servicio hasta tres (3) años posteriores al vencimiento de la antigüedad originalmente fijada, siempre que cumplan con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de manera cuatrimestral.
Espeche destacó que “la actividad turística es un pilar fundamental para el desarrollo económico local y no podemos restringir indebidamente a quienes prestan servicios de transporte cumpliendo con todos los requisitos de seguridad”.
Asimismo, subrayó la importancia de adecuar la normativa municipal a lo dispuesto a nivel nacional, en línea con lo establecido en la Ley de Tránsito N.º 24.449 y su reglamentación.
Con esta aprobación, el Concejo refuerza su compromiso con el desarrollo turístico de la ciudad, otorgando mayor previsibilidad y acompañamiento a los trabajadores y prestadores del sector, quienes cumplen un rol esencial en la economía de Ushuaia.
Mundo 31/08/2025.-En este informe se refleja una profunda mirada, no solo a la decadencia de la moda, sino también al colapso de la moral de los consumidores, que compramos y porque, cuanto pesa la calidad de lo que compramos, por sobre su durabilidad, que fuerza tiene un marca y cuando de calidad cuenta a la hora de elegir una prenda. El trabajo esclavo para la producción en masa en lugares como Camboya, India o Vietnam y los insumos que se utilizan. Todo en este amplio repaso de una de las industrias menos investigadas del planeta y que ha tenido su correlato en este país con «empresas» textiles como Kosiuko, Cheeky y Portsaid, Denunciadas por trabajo esclavo, cuyos dueños eran la esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada y su hermano Daniel Awada.
Rio Grande 14/08/2025.- Después de 38 años en esta provincia, puedo decir sin que me altere en lo mas mínimo, que las campañas políticas tienen una característica lamentable y es, sacar los trapos al sol de todos y cada uno de los que participan, o son potenciales candidatos/as a ocupar cargo. Lejos, muy lejos de los proyectos que beneficien al conjunto de la población, apoyen la generación de empleo, producción, salud, educación y vivienda, por ejemplo.
Rio Grande 12/08/2025.-La insensibilidad social es definida como la incapacidad perceptiva y emocional de saber identificar y evaluar los sentimientos que las situaciones o las personas producen en nosotros, es decir, es la imposibilidad de poder identificar, examinar, designar los sentimientos personales ante el sufrimiento de los otros.
Rio Grande 05/08/2025.- Los rumores sobre la conformación de listas para las elecciones de octubre, realmente son más que desalentadoras, los nombres que aperen y que aquí no negamos a mencionar, incluyen a, por lo menos, tres ex gobernadores, un rejunte que debería llamarnos a reflexionar sobre esto de tropezar dos veces con la misma piedra. El futuro de los fueguinos está en el voto, no desaprovechen esta posibilidad, la decisión es de los ciudadanos.
Rio Grande 04/08/2025.- Si en algo nos destacamos los argentinos, es en la habilidad innata que tenemos para naturalizar todo, aun las cosas mas aberrantes. Si una vez, pasa dos veces y un tercera, ya es normal que suceda y en ese marco se da todo por sentado.
