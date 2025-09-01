EL CONCEJO DELIBERANTE APROBÓ LA PRÓRROGA DE ANTIGÜEDAD PARA EL TRANSPORTE TURÍSTICO DE PEQUEÑA ESCALA

Ushuaia 01/09/2025.- En su última sesión ordinaria, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de ordenanza impulsado por el concejal Vladimir Espeche (Movimiento Popular Fueguino), que extiende la antigüedad máxima permitida para los vehículos afectados al Transporte Especial de Personas de Servicio Ocasional. La normativa modifica lo establecido en la Ordenanza Municipal N.º 5251/2017, y permitirá que los rodados destinados al transporte turístico de pequeña escala continúen en servicio hasta tres (3) años posteriores al vencimiento de la antigüedad originalmente fijada, siempre que cumplan con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de manera cuatrimestral.

Espeche destacó que “la actividad turística es un pilar fundamental para el desarrollo económico local y no podemos restringir indebidamente a quienes prestan servicios de transporte cumpliendo con todos los requisitos de seguridad”.

Asimismo, subrayó la importancia de adecuar la normativa municipal a lo dispuesto a nivel nacional, en línea con lo establecido en la Ley de Tránsito N.º 24.449 y su reglamentación.

Con esta aprobación, el Concejo refuerza su compromiso con el desarrollo turístico de la ciudad, otorgando mayor previsibilidad y acompañamiento a los trabajadores y prestadores del sector, quienes cumplen un rol esencial en la economía de Ushuaia.