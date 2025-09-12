El cierre de la barrera sanitaria sólo aplicará a Tierra del Fuego y seguirá entrando carne del norte a Chubut

Tierra del Fuego 12/09/2025.- Así fue fijado por la Resolución de la jueza federal de esa provincia.

El presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, confirmó que fue la propia magistrada quien le envió a los productores una aclaratoria sobre el alcance de la medida.

Por lo que el ruralista sostuvo que la situación no se ha modificado en cuanto al ingreso de carne del norte.

Frente a ese escenario es que han solicitado una reunión con la nueva presidenta del Senasa.

Luján insistió en que lo que se pone en peligro con la flexibilización de la barrera sanitaria es el status sanitario.

Y desechó la posibilidad de que haya bajado el precio en la oferta de carne en la zona.

Fuente: radiochubut.com