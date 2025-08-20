SECRETARÍA DE TRANSPORTE Con rutas abandonadas, autorizan la libre circulación de camiones bitrenes en todo el país sin límites horarios

Transportes 20/08/2025.- El Gobierno nacional habilitó la circulación de camiones bitrenes en todo el territorio argentino sin restricciones horarias, a través de la Resolución 1196/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida sólo contempla excepciones en tramos donde existan riesgos para la seguridad vial o limitaciones estructurales, como curvas cerradas o puentes con capacidad reducida. La medida se decidió justamente cuando todas las rutas del país están abandonas y circular por ellas se ha transformado en una cuestión de vida o muerte.

Hasta ahora, estos vehículos de gran porte podían transitar únicamente por rutas y franjas horarias específicas. Con la nueva disposición, también se unifican los criterios administrativos para todas las categorías de bitrenes, eliminando los trámites adicionales exigidos a la categoría 3, que demoraban más de 90 días por exceso de burocracia.

La Secretaría de Transporte destacó que la normativa busca simplificar y flexibilizar el esquema vigente, brindando mayor previsibilidad y reduciendo cargas administrativas que encarecían el sistema logístico.

Los bitrenes, compuestos por un camión tractor y dos remolques unidos, permiten transportar hasta un 75% más de carga que un camión convencional, reducen costos de traslado, mejoran la seguridad operativa y generan menor emisión de carbono por viaje.

El Gobierno recordó que, hasta esta resolución, apenas el 26,5% de las rutas nacionales y el 11% de los tramos bonaerenses estaban habilitados para estos vehículos, lo que limitaba la eficiencia del transporte.

Además, existían incongruencias normativas con legislaciones locales, como la de la Ciudad de Buenos Aires, que imponían restricciones horarias y de zonas de circulación.

Con esta decisión, el Ejecutivo subrayó que se busca eliminar regulaciones obsoletas, agilizar procesos y reducir costos para el sector transportista, con el objetivo de fortalecer la productividad y la competitividad de la economía argentina.

(InfoGEI)Ac