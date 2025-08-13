NO es NO: Condenaron a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado

Así lo decidió, cinco años después de la presentación de la denuncia, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana.

Julieta Prandi, quien estaba junto con sus abogados y su actual pareja Emanuel Ortega, se enteró de la condena antes de ingresar al tribunal. Un médico tuvo que ingresar a la sala donde se encontraba la conductora, que se descompensó tras anoticiarse de la pena establecida por el tribunal.

Durante la lectura de sentencia, el presidente del Tribunal anunció la pena contra el empresario por ser autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Contardi también fue condenado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí por los hechos ocurridos en Escobar desde julio de 2015 a marzo de 2018.

Claudio Nitzcamer, abogado de Contardi, confirmó que no va a seguir siendo el defensor del condenado.

La audiencia comenzó a las 11 en los Tribunales de Campana, donde se espera la presencia de la conductora junto a su abogado, Javier Baños. Contardi se presentó acompañado de sus dos defensores, quienes habían solicitado un juicio por jurados populares, posibilidad que fue denegada.

La resolución del caso estuvo a cargo de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar, que encontraron al acusado culpable de “abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género”.

Los pedidos de la fiscalía y la querella

El fiscal Christian Fabio solicitó una pena de 20 años de prisión para el exmarido de Prandi. En su alegato, destacó como agravantes la duración de los abusos y el daño psicológico ocasionado a la víctima y a sus hijos. “Abusó sexualmente en reiteradas oportunidades de ella, ejerciendo amenazas, violencia física, tomándola del cuello por atrás, accediendo carnalmente mientras ella se negaba”, sostuvo.

Por su parte, la querella coincidió con la solicitud de la fiscalía, pero pidió una pena de 50 años debido a la “magnitud del injusto, el daño lacerante producido y la perversidad brutal del imputado”.

Antes de la resolución, Baños afirmó que la absolución solicitada por la defensa “es jurídicamente impensable”, y agregó: “Lo que se puede discutir es el monto de la pena, por lo que pedimos 50 años porque Contardi no tiene posibilidad de reinserción”.

Julieta Prandi junto a su abogado, Javier Baños.

Los magistrados habían requerido que Contardi no saliera del país hasta que se dicte la sentencia. La conductora destacó ante la prensa que se había solicitado prisión preventiva para resguardar su integridad física y la de sus hijos, pero los jueces rechazaron el pedido para no adelantar el fallo.

El relato de Julieta Prandi sobre los abusos cometidos por su exmarido

En su declaración judicial, Prandi detalló que los ataques sexuales de su entonces marido comenzaron en 2015, meses después del nacimiento de su segundo hijo. Según su relato, fue sometida sexualmente, aislada de su círculo íntimo y laboral, impedida de acceder a sus recursos económicos y humillada.

“Yo era su esposa y lo tenía que hacer. Mientras dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Cada vez que lo recuerdo me dan ganas de vomitar. No fui violada una vez, sino infinidad de veces. Me decía que era una bolsa de leche, que era un depósito de semen”, relató la conductora durante el juicio.

El calvario que atravesó Prandi también involucró a sus hijos con Contardi, Rocco y Mateo, de 10 y 14 años. “Hoy están todos en terapia. Ninguno quiere ver a su padre. Se los nombrás y les agarra una crisis nerviosa”, afirmó. Según su testimonio, el acusado filmó a su hijo mayor llorando para utilizarlo en su contra. En el video se lo escucha decir: ‘Papi: ¿por qué mamá dice que vamos a ir todos presos?’.

Julieta Prandi y Claudio Contardi estuvieron casados entre 2011 y 2019.

Contardi, en tanto, niega todos los cargos. “Nunca abusé de ella sin su consentimiento”, se defendió durante su declaración. Además, aseguró haber sido víctima de una campaña mediática: “Yo estaba enamorado, me casé enamorado y tuve dos hijos con ella. Durante todo este proceso, que lleva mucho desgaste, fuimos, con mi familia, amedrentados por Prandi a través de los medios de comunicación. Siempre me puse a derecho. Soy inocente”.

Prandi solicitó no ver a Contardi, y los miembros del tribunal separaron la querella y la defensa con un biombo. La modelo tampoco quiso escuchar su alegato y regresó a la sala cuando terminó. Tras la segunda audiencia, expresó ante la prensa: “Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”. Y reclamó: “Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida: fue un calvario”.

