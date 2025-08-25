Newsan crece en el negocio de consumo: compró la empresa argentina que trae los perfumes árabes de moda

Tierra del Fuego 25/08/2025.- El fabricante de electro se quedó con el 50% de la compañía familiar Cdimex, que elabora las principales fragancias nacionales. Vende las de diseñadores como Cher y Sarkany. El plan incluye lanzamiento de nuevas marcas y venta en supermercados.

Newsan crece en el negocio de consumo masivo y se diversifica. El fabricante de los electrodomésticos Atma, Noblex y Philco en Tierra del Fuego compró la filial local de la multinacional Procter & Gamble (P&G) −cuando la multinacional se retiró de la Argentina en julio de 2024 tras llegar en los ’90− y se expande en ese sector con una nueva adquisición.

Acaba de quedarse con el 50% de la empresa argentina Cdimex, de la familia Cortassa, que desarrolla y comercializa las principales fragancias nacionales y otros productos de belleza de marcas como Bensimon, Cher, Sarkany y Tucci, que se venden en perfumerías, farmacias y plataformas digitales.

Tras la apertura de importaciones, también trajo al país los perfumes árabes de moda Lattafa, que, según la firma, tuvo gran aceptación y solo en el primer trimestre de 2025 se posicionó tercera en facturación en la categoría ‘semi selectiva’. Cdimex es líder en ese segmento, con seis de las 10 marcas más vendidas, según datos de la firma de investigación de mercado Circana.

El plan de Newsan es sumar sus licencias y desarrollos de fragancias, maquillajes, accesorios, cremas solares y otros productos de cuidado de la piel y corporal para así ampliar la oferta de las etiquetas que heredó de P&G y compiten con las de Unilever: Gillette, Pampers, Always, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Vick, Cebion, Old Spice, Secret, Oral B y Herbal Essences. Además, la idea es lanzar sus propias fragancias para el público del consumo masivo, con venta en supermercados, kioscos y almacenes.

Lattafa ya es la tercera marca con más facturación en la categoría ‘semi selectiva’. Foto: Cdimex

Cdimex seguirá operando de forma independiente, pero con una dirección conjunta. “Newsan aportará su experiencia como grupo empresario y la familia Cortassa sumará su conocimiento y expertise en el negocio de beauty”, informó el fabricante de electro.

“Esta alianza representa una oportunidad para seguir fortaleciendo la posición de Newsan en consumo masivo y ampliar la presencia en el universo de belleza y cuidado personal, apalancados en talento argentino y marcas con identidad local e internacional”, señaló Luis Galli, CEO y presidente del grupo que emplea a 9.000 trabajadores en ocho plantas industriales y tres centros logísticos y de distribución.

Aunque electro sigue siendo el corazón de su negocio, pierde relevancia. Con esta compra, la división de consumo pesará 20% de total, proyecta Galli. “La adquisición de productos de P&G fue la plataforma de desembarco. Sumaremos categorías donde no estaba presente”, anticipó.

Por su parte, Franco Cortassa, director de marcas de Cdimex, sostuvo que “la asociación con Newsan ayudará a acelerar el proceso de expansión y profesionalización de la compañía”.

Entre enero y marzo, la facturación de Cdimex subió 91% y la venta de unidades 40% comparado a los primeros tres meses de 2024. En el segmento ‘semi selectivo’, tuvo un aumento mayor: de 196% en la facturación y 76% en unidades.

Cher es la marca más vendida del segmento ‘semi selectivo’. Foto: archivo

Cher es la marca más vendida del segmento, mientras que los perfumes de Sarkany subieron 236% su facturación y 168% la venta de unidades, y los de Bensimon 109% la facturación y 52% la venta en cantidades.

En relación al crecimiento de este rubro, Cortassa explicó que “con los precios elevados en dólares del segmento ‘selectivo’, muchos consumidores se volcaron al mercado ‘semi selectivo’, que ofrece opciones de diseñadores argentinos y calidad a un valor que equivale a una sexta parte del de los otros”.

Cdimex elabora las fragancias con esencias importadas, en su mayoría de origen francés, en su planta de Rafaela, Santa Fe. “Nos permite ofrecer una propuesta de valor distintiva dentro del segmento”, señaló Cortassa, y agregó la incorporación de marcas importadas. Además de Lattafa, la firma comercializa Armaf, Elizabeth Arden, Rasasi, Afnan y Al Wataniah.

“Se nota con fuerza la irrupción de marcas árabes, con fragancias a mitad de precio y que el consumidor validó por su relación precio-calidad. El contexto de importaciones está cambiando, y eso nos llevó a abrirnos más y sumar productos a precios competitivos. En el último año, tuvimos aumentos muy por debajo de la inflación”, destacó.