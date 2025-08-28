La nueva noticia falsa: «Los discapacitados están sobrerrepresentados en el numero de pensiones por discapacidad»

Rio Grande 28/08/2025.- Esta noticia, falsa, lo que quiere significar es que hay millones de vivos que se hacen pasar por discapacitados. Luis Caputo es uno de los que se burla de ellos y dice que en este momento hay 1.250.000, pero deberían ser 97.00 y agregó en un streaming de Carajo, «sin incluir los Kirchneristas. Martín Menen, llego a decir que ni Alemania, después de la segunda guerra mundial tenia la cantidad de discapacitados que tiene la argentina.

El régimen nazi no solo asesino judios, tambien mató discapacitados , según estudios, una 300.000 personas, esta es una comparación brutal, por no decir burra de Martín Menem.

Según la organización mundial de la salud en Argentina hay 1.300.000 personas discapacitadas y el 13 % de la población tiene alguna discapacidad.

Segun en Banco Mundial 85 millones de personas sufren alguna discapacidad en américa latina, es decir el 14 % de la población de la región, siguiendo esta proyección en argentina debería haber 6 millones con discapacidad y el INDEC, habla de un 12 %, unos 4 millones, pero los que piden el certificado son un millón. y al gobierno le parece una exageración.

Que pasa en Tierra del Fuego.

En agosto de 2025, la cantidad de personas con discapacidad en Tierra del Fuego es un dato incierto, aunque se estima que alrededor de 7,260 personas poseen un Certificado Único de Discapacidad (CUD), y más de 2,000 personas reciben asistencia del Gobierno provincial para este grupo en particular .

