La economía cayó en junio por segundo mes consecutivo: se contrajo 0,7%, según el INDEC
PorArmando Cabral
Argentina 20/08/2025.- En junio, además, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un aumento interanual de 6,4%.
La economía se contrajo por segundo mes consecutivo. De esta forma el índice cayó por cuarta vez en seis meses. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) retrocedió 0,7% en junio en la medición desestacionalizada, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Si se analiza la comparativa con 2024, el EMAE avanzó 6,4% en la comparación interanual. Con relación a igual mes del mes pasado, doce de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en junio, entre los que se destacan Intermediación financiera (28,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (11,5%).
Por su parte, tres sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca pesca (-74.6%), que junto con administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7%) y Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-0,7%).
Las actividades con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE en junio de 2025 fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones e industria manufacturera. En contraposición, las ramas de actividad con mayor incidencia negativa fueron pesca y administración pública y defensa.
Proyecciones para los próximos meses: qué esperar
El Banco Provincia presentó este miércoles un innovador sistema automatizado para adelantar datos vinculados a la actividad económica, que suelen publicarse con un rezago de dos meses en los indicadores oficiales. Según sus primeras estimaciones, la economía se contrajo 0,4% en las últimas cuatro semanas, ante la volatilidad en el precio del dólar y las tasas de interés.
