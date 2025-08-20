LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA AVANZA EN TOLHUIN CON LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO GENERADOR CUMMINS N°3

Tolhuín 20/08/2025.- La Dirección Provincial de Energía, en un trabajo coordinado con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, avanza con la puesta en marcha del Grupo Generador “Cummins 3” (Cummins Power Generation Modelo C1400N5C de 1.400 kWw) en Tolhuin.

Para esta operatoria se requirió de personal técnico, mecánico y eléctrico de Sullair Argentina S.A., empresa que es service oficial de estos equipos. Se logró adelantar la fecha estimada por la empresa para la llegada a Tierra del Fuego de estos técnicos que ya se encuentran en la provincia a los fines de llevar adelante las tareas para la puesta en funcionamiento, conexión y programación del nuevo generador para garantizar el servicio eléctrico en la ciudad.

En este marco personal de la DPE junto a técnicos de la empresa Sullair se encuentran realizando desde los últimos días los trabajos finales que incluyen pruebas de funcionamiento, ajustes técnicos, además de trabajos complementarios necesarios para su correcta puesta en marcha.

Este equipo fue adquirido por la DPE y a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos se llevó adelante la obra para el montaje de un nuevo grupo generador en la Central Térmica Tolhuin. Estas acciones permitirán optimizar la capacidad de generación y el fortalecimiento del sistema eléctrico en la ciudad mediterránea, con una inversión cercana al millón de dólares.