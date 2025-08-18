Financial Times. Milei choca contra el bastión proteccionista de Tierra de Fuego

Tierra del Fuego 18/08/2025.- La provincia más austral del país cuenta con un régimen económico específico, estructurado para impulsar las aspiraciones argentinas sobre la península Antártica y las Malvinas.

Las reformas de libre mercado de Javier Milei han provocado un conflicto con el gélido y proteccionista enclave argentino cerca de la Antártida, mientras el presidente se replantea un proyecto de décadas para promover la soberanía en el Atlántico sur a través de la industria.

La provincia de Tierra del Fuego, situada en una isla en el extremo sur del continente americano que se divide entre Argentina y Chile, es la mayor beneficiaria de las elaboradas barreras comerciales y subvenciones que los gobiernos argentinos han utilizado para proteger a la industria local.

Un régimen económico especial ha atraído a esta remota zona la mayor parte de la fabricación de productos electrónicos del país, lo que ha hecho que su población pase de sólo 13.000 habitantes en la década de 1970 a 185.000.

Los partidarios izquierdistas de estas medidas dicen que los colonos refuerzan las pretensiones de Argentina sobre la Península Antártica y las islas Malvinas, controladas por el Reino Unido (que ellos han denominado como Falkland Islands). Por toda Ushuaia, la capital provincial de 80.000 habitantes, hay imágenes de las Malvinas.

«Vemos la industria como una herramienta para construir la soberanía», dijo Federico Greve, legislador del partido gobernante izquierdista de la provincia.

Sin embargo, la visión de Milei para Argentina es muy diferente. El economista libertario está recortando drásticamente los aranceles a la importación para reducir los elevados precios al consumo, y quiere reorientar la economía desde la industria manufacturera hacia la minería, la energía y la tecnología. Al mismo tiempo, está reanudando tentativamente la cooperación en materia de defensa con Londres, mientras busca una gran alianza occidental entre «todos los países que defienden la libertad».

En mayo, Milei anunció el fin de los aranceles argentinos del 16% sobre los teléfonos móviles importados. Los políticos de Tierra del Fuego dicen que eso amenaza directamente a una cuarta parte de los 11.000 empleos industriales de la isla, y podría desencadenar un círculo económico vicioso, dado que la industria manufacturera genera el 35% del producto interno bruto (PIB) provincial.

«La medida es devastadora para nosotros, porque sin los aranceles es muy difícil que podamos competir», dijo Martín Pérez, el alcalde de Río Grande, una ciudad industrial de 100.000 habitantes.

El escarpado paisaje de montañas y lagos de Tierra del Fuego se ve azotado por el viento frío del Atlántico, y su remota ubicación, a 2.250 km de Buenos Aires, hace que sus alimentos y otros productos, en su mayoría importados, sean caros.

El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, dijo en X el mes pasado que sectores como el turismo, la pesca y la energía podrían reemplazar los empleos perdidos en Tierra del Fuego.

«Debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas cada año», dijo «En lugar de eso, arruinamos el paisaje con cobertizos industriales. Es como si los norteamericanos pusieran un parque industrial en Yosemite o Yellowstone».

Estos comentarios enfurecieron a los poderosos sindicatos argentinos, que en mayo llevaron a cabo una huelga de nueve días en Tierra del Fuego en respuesta a las reducciones arancelarias.

Tierra del Fuego comenzó como un centro industrial en 1972 cuando el gobierno, con el objetivo de atraer a argentinos a una región entonces dominada por chilenos, eximió a sus residentes del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado (IVA), y les permitió a las compañías importar piezas sin aranceles. Brasil aplica un programa similar en la aislada ciudad amazónica de Manaos.

Ushuaia, en el sur del Canal Beagle, y Río Grande, en la costa noreste, son, respectivamente, las ciudades más cercanas a la Antártida y a las Malvinas, que siguen siendo una prioridad de la política exterior argentina desde su guerra de 1982 con el Reino Unido.

Milei anunció el año pasado que construiría una nueva base naval en Ushuaia en colaboración con EEUU: «Por eso hoy el mejor recurso para defender nuestra soberanía y para abordar de forma exitosa estos problemas . . . es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con EEUU y con todos los países del mundo que defienden la causa de la libertad».

El Gobierno prevé que el recorte de aranceles reducirá los precios de los teléfonos móviles en un 30%, mientras que otras reducciones fiscales bajarán los precios de los televisores y aires acondicionados en un 10%. La expiración de varias medidas antidumping en los próximos dos años también puede reducir los aranceles.

Milei no ha tocado las exenciones fiscales de Tierra del Fuego. Pero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló el régimen como uno de los principales objetivos de la reforma fiscal cuando acordó prestarle a Argentina US$ 20.000 millones en abril.

Dirigentes de todo el espectro político han criticado las exenciones, que muchos consideran una dádiva a unas pocas compañías manufactureras, entre ellas Mirgor, propiedad en parte de un primo del ministro de Economía, Luis Caputo. Fundar, un grupo de expertos, calcula la pérdida de ingresos fiscales en más de US$ 1.000 millones al año.

Las empresas de electrónica afirman que no podrían generar beneficios en Argentina sin las exenciones y aranceles provinciales, porque los elevados impuestos, la laberíntica burocracia y la costosa logística hacen imposible competir con las importaciones.

La ubicación de Tierra del Fuego aumenta los costos. Debido a la falta de puertos, los productos deben transportarse por vía aérea o terrestre a través de Chile. Los críticos dicen que allí los teléfonos «se ensamblan, no se fabrican» porque los kits con todas las piezas se importan de Asia, aunque los televisores y los aparatos de aire acondicionado son objeto de una fabricación más compleja en la isla.

El Gobierno de Milei está intentando mejorar la competitividad, entre otras cosas reduciendo los impuestos internos sobre los productos electrónicos y permitiéndoles a los fabricantes vender directamente a los consumidores.

Incluso así, Iribarren aseguró que «ningún país del mundo» puede competir con la industria china, y citó las recientes amenazas del Presidente de EEUU, Donald Trump, el aliado más cercano de Milei, de imponerles aranceles del 25% a los iPhone fabricados en Asia. «Si quieren una industria electrónica, tendrán que protegerla de China».

En 2021, bajo el mandato del predecesor de Milei, se puso en marcha un fondo para diversificar la economía de Tierra del Fuego, con el que los fabricantes destinan alrededor del 3% de los ingresos por ventas al desarrollo de nuevas industrias e infraestructuras.

Mirgor está invirtiendo en un hotel de lujo y una terminal de cruceros en Ushuaia, y ha propuesto un plan para construir el primer puerto de Río Grande. Newsan, el mayor fabricante de electrónica de Ushuaia, está aumentando su participación en el sector de la pesca local. Pero ambos también están expandiendo sus negocios fuera de Tierra del Fuego.

Juan Pablo Deluca, jefe de una compañía de alimentos perteneciente al municipio de Río Grande, dijo que las políticas de Milei estaban enviando «una señal muy fuerte a las compañías para que inviertan en turismo y no en industria e infraestructura pesada».

«Tienen un modelo muy diferente para el territorio», dijo. «Estamos en un momento decisivo, con muchas miradas puestas en la Antártida y en nuestros recursos. Las cosas podrían suceder muy rápidamente».