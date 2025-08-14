El Banco Nación juega fuerte y lanza tremenda tasa para plazos fijos: cuánto está pagando, cuanto paga el BTF.

Economía 14/08/2025.- El Banco Nación actualizó su tasa para plazos fijos, dejando atrás al resto de Bancos Públicos y Privados más importantes de Argentina. ¿Cuál es la TNA actual y cómo queda el ranking de los bancos?, Banco Nación: 44.00 %, Banco Provincia de Tierra del Fuego: 40.50 %

Este miércoles 13 de agosto, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas). Veamos cómo quedaron.

Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos

Este es el listado de los 10 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

Banco Nación: 44.00 % Banco Galicia: 39.00 % Banco Credicoop: 39.00 % Banco ICBC: 38.40 % Banco Macro: 35.50 % Banco Santander: 35.00 % Banco de la Provincia de Buenos Aires: 35.00 % Banco BBVA: 35.00 % Banco Ciudad de Buenos Aires: 31.00 %

Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

Banco Bica: 42.00 % Banco de Corrientes: 41.00 % Banco Meridian: 41.00 % Banco Voii: 41.00 % Crédito Regional Compañía Financiera: 41.00 % REBA Compañía Financiera: 41.00 % Banco Provincia de Tierra del Fuego: 40.50 % Banco del Sol: 40.00 % Banco Mariva: 39.00 % Bibank: 39.00 % Banco Hipotecario: 38.50 % Banco CMF: 38.00 % Banco de la Provincia de Córdoba: 38.00 % Banco del Chubut: 38.00 % Banco Julio: 38.00 % Banco COMAFI: 36.50 % Banco Dino: 35.00 % Banco Masventas: 25.00 %

¿Cómo simular el rendimiento de un Plazo Fijo?

Si querés ver cuánto ganarías invirtiendo tu plata a plazo fijo banco por banco, podés utilizar el Simulador de Plazos Fijos en pesos. El uso es muy sencillo:

Ingresá al link Simulador de Plazos Fijos en pesos

Indicá el monto a invertir y la cantidad de días

Seleccioná «Calcular» y listo! Vas a ver cuánto te pagaría cada banco.

¿Cuándo conviene hacer un Plazo Fijo?

Conviene hacer un plazo fijo en Argentina cuando busques una inversión de bajo riesgo a corto plazo y quieras proteger tu dinero frente a la inflación, o al menos no sufrir una pérdida significativa del poder adquisitivo.

¿Cuál es el tiempo mínimo para poder retirar el dinero de un Plazo Fijo?

El tiempo mínimo para retirar el dinero de un plazo fijo tradicional en Argentina es de 30 días. En caso que el plazo fijo se constituya por mayor tiempo, se podrá disponer de los fondos una vez cumplido el plazo.

Tasa de interés de billeteras virtuales hoy

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Cocos (FCI RM): 31.97 % Mercado Pago (FCI MM): 31.46 % Prex Argentina (FCI MM): 31.46 % Personal Pay (FCI MM): 31.43 % Claro Pay (FCI MM): 30.33 % Astropay (FCI MM): 29.78 % N1U (FCI MM): 29.38 % IEB+ (FCI MM): 29.38 % LetsBit Finanzas (FCI MM): 29.16 % Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 29.00 % Lemon Cash (FCI MM): 27.53 % Ualá (Cuenta Remunerada) *: 27.00 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

FCI MM: Fondo Común de Inversión Money Market | FCI RM: Fondo Común de Inversión Renta Mixta

Ver ranking actualizado de billeteras virtuales en Argentina

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.