Durísimo posteo de la senadora Duré, contra Walter Vuoto.

Tierra del Fuego 19/08/2025.- La Senadora María Eugenia Duré, volvió a atacar de manera durísima a través de su red Instagram, al intendente Walter Vuoto, presidente del PJ fueguino. La hasta ahora militante del justicialismo vuotista, paso a estar en la vereda de enfrente luego que no fuera convocada a la peñas organizadas en Ushuaia y Rio Grande y tampoco para intentar su reelección, «esto es típico de machirulo, traidor y cagon, a las mujeres se las respeta Vuoto, señala Duré en su posteo.

Calladitas nos vemos mas lindas, eso lo dicen los que le tienen miedo a las palabras de las mujeres sin miedo. Nunca mas las nos quedaremos calladas ante quien pretenda humillarnos y entregarnos. Nunca mas esta compañera se quedará callada ante quien mediante la manipulación pretende culpabilizar a la mujer por sus actos para que solo acate ordenes anteponiendo sus propios intereses personales.

Señala el posteo de la senadora nacional, hoy enfrentada a su lider despues de 6 años.

