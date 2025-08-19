Durísimo posteo de la senadora Duré, contra Walter Vuoto.
PorArmando Cabral
Tierra del Fuego 19/08/2025.- La Senadora María Eugenia Duré, volvió a atacar de manera durísima a través de su red Instagram, al intendente Walter Vuoto, presidente del PJ fueguino. La hasta ahora militante del justicialismo vuotista, paso a estar en la vereda de enfrente luego que no fuera convocada a la peñas organizadas en Ushuaia y Rio Grande y tampoco para intentar su reelección, «esto es típico de machirulo, traidor y cagon, a las mujeres se las respeta Vuoto, señala Duré en su posteo.
Calladitas nos vemos mas lindas, eso lo dicen los que le tienen miedo a las palabras de las mujeres sin miedo. Nunca mas las nos quedaremos calladas ante quien pretenda humillarnos y entregarnos. Nunca mas esta compañera se quedará callada ante quien mediante la manipulación pretende culpabilizar a la mujer por sus actos para que solo acate ordenes anteponiendo sus propios intereses personales.
Señala el posteo de la senadora nacional, hoy enfrentada a su lider despues de 6 años.
Nota relacionada, cuando se elige el bando equivocado, ya en 2018 veíamos como se definían espacios que después desaparecieron, como está pasando ahora.
Rio Grande 14/08/2025.- Después de 38 años en esta provincia, puedo decir sin que me altere en lo mas mínimo, que las campañas políticas tienen una característica lamentable y es, sacar los trapos al sol de todos y cada uno de los que participan, o son potenciales candidatos/as a ocupar cargo. Lejos, muy lejos de los proyectos que beneficien al conjunto de la población, apoyen la generación de empleo, producción, salud, educación y vivienda, por ejemplo.
Rio Grande 12/08/2025.-La insensibilidad social es definida como la incapacidad perceptiva y emocional de saber identificar y evaluar los sentimientos que las situaciones o las personas producen en nosotros, es decir, es la imposibilidad de poder identificar, examinar, designar los sentimientos personales ante el sufrimiento de los otros.
Rio Grande 05/08/2025.- Los rumores sobre la conformación de listas para las elecciones de octubre, realmente son más que desalentadoras, los nombres que aperen y que aquí no negamos a mencionar, incluyen a, por lo menos, tres ex gobernadores, un rejunte que debería llamarnos a reflexionar sobre esto de tropezar dos veces con la misma piedra. El futuro de los fueguinos está en el voto, no desaprovechen esta posibilidad, la decisión es de los ciudadanos.
Rio Grande 04/08/2025.- Si en algo nos destacamos los argentinos, es en la habilidad innata que tenemos para naturalizar todo, aun las cosas mas aberrantes. Si una vez, pasa dos veces y un tercera, ya es normal que suceda y en ese marco se da todo por sentado.
Rio Grande 28/07/2025.- Esta frase era la que se necesitaba para terminar de eliminar cualquier posibilidad de unidad dentro del PJ fueguino, y no es porque a mi me interese mas a o menos, es un problema de dirigentes, pero, cuando se habla de unidad y esa unidad es, conmigo o nada, estamos hablando de mas de lo mismo. Hablamos de dirigentes que se imponen sin elecciones internas y que se repiten en cada oportunidad que pueden.
Esta es un área lista para widgets. Agregue algunos y aparecerán aquí.