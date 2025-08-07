Dura derrota para Javier Milei: Diputados aprobó fondos para el Garrahan y rechazó varios decretos

Diputados 07/08/2025.- La oposición además le dio media sanción al financiamiento universitario y emplazó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que destrabe la investigación de $Libra. Entre los decretos rechazados están los de disolución del INTA e INTI.

a oposición en la Cámara de Diputados logró el quórum para votar una serie de proyectos que le dieron un nuevo revés al Gobierno. En una larga sesión que se extendió hasta la media noche, se aprobó la media sanción de los proyectos de financiamiento universitario y del Hospital Garrahan, el emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para acelerar la investigación del caso $Libra y la derogación de varios decretos presidenciales.

La oposición debió acordar en la reunión de Labor Parlamentaria la quita del temario de la insistencia de la ley de emergencia en Bahía Blanca por miedo a una derrota en ese tema y a conseguir quórum. Finalmente, la sesión prosperó hasta la madrugada con una derrota total del oficialismo en los asuntos sometidos a votación.

00:30 – Aprueban el rechazo de los decretos que disolvían en INTI e INTA, entre otros

En el último tramo de la sesión la Cámara de Diputados aprobó el rechazo de los decretos 462/2025, 345/2025, 351/2025 dictados por el presidente Javier Milei, que disolvían el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Dirección de Vialidad Nacional y otros organismos bajo la Secretaría de Cultura.

Además, la oposición rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia 340/2025 que modificó el régimen de la Marina Mercante Nacional y buscaba limitar el derecho a huelga.

23:37 – Aprueban emplazamiento para la emergencia en ciencia

La Cámara Baja aprobó el emplazamiento de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de Presupuesto y Hacienda para que el día 13 de agosto se reúnan y emitan dictamen sobre el proyecto que desde hace un año busca declarar la emergencia del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (Expediente 2435-D-2024).

23:34 – Aprueban emplazamiento de para la investigación $Libra

A partir de un proyecto presentado por el diputado Maximiliano Ferraro, la Cámara Baja aprobó un emplazamiento para que la Comisión de Asuntos Constitucionales se reúna el 12 de agosto para destrabar la investigación de la presunta criptoestafa $Libra.

22:27 – Aprueban por amplia mayoría la Emergencia Pediátrica para el Hospital Garrahan

Sin los votos de La Libertad Avanza y del PRO, la Cámara de Diputados logró la media sanción del proyecto que busca garantizar fondos para el hospital nacional de alta complejidad para infancias. En total 159 diputados votaron a favor, 67 en contra y sólo 4 se abstuvieron.

Durante el debate, los legisladores de los bloques de la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal, Unión por la Patria, Democracia para Siempre y la UCR anticiparon el apoyo al proyecto que después ratificaron con el voto.

18:50 – Comienza el debate por la emergencia en pediatría

Luego de Emergencia Sanitaria por dos años de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud que, entre otras cuestiones, dispone la recomposición salarial del personal sanitario, reasignar fondos y partidas para la compra de insumos.

18:35 – Aprueban el tratamiento de ATN e impuesto a combustibles el próximo miércoles

Luego de aprobar el proyecto para el financiamiento universitario, se aprobó emplazar el tratamiento en comisión del régimen de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por los gobernadores para el miércoles próximo a las 12, por un lado, y el proyecto para la coparticipación del impuesto a los combustibles, por el otro, también el miércoles a las 16 horas. ​

Ambas serán tratadas en la Comisión de Presupuesto que el diputado y presidente de esa comisión, José Luis Espert, mantenía dormida para dilatar todos los proyectos de la oposición que «alteran el orden fiscal».

18:20 – Diputados aprobó el proyecto de financiamiento universitario

El proyecto de la oposición fue aprobado por 158 votos a favor, 75 en contra y cinco abstenciones. En particular, también se aprobaron los artículos del proyecto por amplia mayoría. Ahora, la iniciativa pasará al Senado.

En paralelo, el presidente Javier Milei reposteó la publicación de la cuenta oficial de La Libertad Avanza en donde manifestaban que «el superávit fiscal no se negocia». De esta manera, vuelve a deslizar la posibilidad concreta de que si este proyecto en también aprobado por la cámara alta (donde la oposición es más fuerte que en Diputados), haya un nuevo veto.

La iniciativa fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI. También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación. Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral no menor a la variación del índice de Precios al Consumidor.

Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

A su vez, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitirá al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.

17:30 – Pichetto a Finocchiaro: “No veo a las personas en los barrios populares predicando el orden fiscal”

Luego de la intervención del diputado nacional Alejandro Finocchiaro, quien oficia como presidente de la Comisión de Educación, Miguel Pichetto, jefe de bancada de Encuentro Federal, pidió la palabra brevemente y le enmendó un sutil comentario: “No hagan tanto esfuerzo porque yo no veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal”.

Cuando el integrante del bloque Pro manifestaba su rechazo al proyecto de ley de financiamiento de la educación universitaria, Pichetto pedía una interrupción, pero Finocchiaro se la negó. Pocos minutos después, el presidente del bloque Encuentro Federal le aclaró que “no es mi característica la ansiedad y las emociones” porque “siempre trato con respeto a todo el mundo”.

Ya con la palabra concedida, Pichetto se dirigió a la gestión como funcionario de Cambiemos del diputado del Pro: “A mí me extraña mucho porque Finocchiaro fue ministro de Educación de un gobierno que, medianamente, a los grandes centros universitarios, en términos generales, les mantuvo un flujo de recursos universitarios, no así como el gobierno anterior que fue muy superior (en alusión al gobierno de Cristina Kirchner), en niveles razonables y nunca el Congreso tuvo necesidad de debatirlo”.

De paso, alzó uno de los reclamos que su bloque ha manifestado en los últimos dos períodos: “Esto es un tema de la política y del presupuesto, pero esto lo tenemos que discutir en el nivel del presupuesto y definir las prioridades porque llevamos dos años sin ley de presupuesto”. Sobre la defensa del superávit fiscal del exministro, Pichetto le endilgó: “No hagan tanto drama”.

Por último, el presidente de la bancada multisectorial fue tajante y remarcó: “No veo a las personas en los barrios populares o en los almacenes predicando sobre el orden fiscal, aunque me parece que es importante y que es un valor, pero vamos a ver como lo evalúa la sociedad en octubre cuando tenga que votar”.

Después tomó la palabra el cordobés Pablo Carro y Finocchiaro pidió la palabra para responder que “es verdad lo que dice con la gestión que me tuvo como ministro, pero es verdad que, en algunas universidades, en consenso con los rectores, las ajusté”.

15:25 – El diputado Zapata y su alusión a la «Mierda» que le tiraron a Espert

El diputado libertario Carlos Zapata salió en defensa de José Luis Espert, a quien «le tiraron bosta en la casa» y apuntó contra los militantes kirchneristas que lo hicieron: «Estamos ante el nacimiento del Movimiento Integrador Escatológico Revolucionario de Argentina. Por sus iniciales, MIERDA».

«Son los que destruyeron el país. Voy a hacer lo imposible para no tener otro gobierno de MIERDA», expresó al cierre de su discurso en la cámara de diputados.

15:20 – Tetaz y López Murphy le reclamaron al gobierno un Presupuesto

El diputado Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, cargó contra el Gobierno al señalar que «la ausencia de presupuesto produce que todo el día debatamos iniciativas como si el nuestro fuera un régimen parlamentario, como si el poder legislativo administrara el país. La forma resolver esto es tener un presupuesto».

Media hora antes, el diputado de la UCR Martín Tetaz había reclamado lo mismo: «No hay un presupuesto para discutir de manera coherente y garantizando el equilibrio fiscal, y damos una discusión irracional, porque claro que todos los temas son importantes. Cuando usted quiere expandir una partida tiene que decir cuál es la partida que usted quiere achicar».

Y agregó: «El Presupuesto vigente que el Presidente prorrogó establece un piso de asignación presupuestaria para educación, 1.33% para el presupuesto de educación».

13:00 – Afuera la emergencia en Bahía Blanca

La diputada nacional radical Karina Banfi explicó los motivos por los que se quitó del temario de la sesión la emergencia de Bahía Blanca, de dónde ella es oriunda: «Con acuerdo de los bloques mayoritarios, se retiró el proyecto de la insistencia de la emergencia de Bahía Blanca del temario de esta sesión. Estamos trabajando para construir la mayoría especial que necesitamos y revertir el veto como nos comprometimos con @MaxiAbad. No podemos arriesgarnos a perder este proyecto, es estratégico. Mientras tanto seguimos demandando al Poder Ejecutivo que mantenga la línea de subsidios ya que solo se han entregado $61milMillones y las necesidades siguen siendo incontables».

La presencia de la diputada fue clave para garantizar el quórum y fue una sorpresa porque por lo general el bloque que lidera Rodrigo De Loredo no suele sentarse en los temas que lleva la oposición contra el gobierno. En este caso, el bloque se partió y hubo siete que bajaron, mientras que la otra mitad no. No obstante, De Loredo ingresó al recinto una vez que comenzó la sesión.

12:30 – Minuto de silencio por «Locomotora» Oliveras y cuestiones de privilegio por Gaza

Luego de entonar el himno nacional y que el diputado de UxP Daniel Gollán izara la bandera argentina, el presidente de la cámara baja, Martín Menem, pidió un minuto de silencio en honor a la ex boxeadora Alejandra «Locomotora» Oliveras, que falleció la semana pasada.

Más adelante, comenzaron las cuestiones de privilegio previas al debate del temario, y allí fue el diputado del FIT, Cristian Castillo, quien pidió declarar a Netanyahu (primer ministro de Israel) «persona no grata». «Es un criminal genocida. Basta de mirar para otro lado, basta de encubrir, basta de asesinar en Palestina. Será libre, se levantará. Basta del silencio cómplice», agregó.

Al mismo instante, la diputada de UxP, Carolina Gaillard, interrumpió para sumarse a las expresiones de Castillo: “Hace 5 minutos que empezamos y ya se está saliendo del orden”, reclamó Menem a Gaillard, que habló de las imágenes de Gaza.

12:20 – La UCR, la clave para el quórum

A las 12:20 del mediodía de este miércoles 6 de agosto, se consiguió quórum con 134 (se necesitaban al menos 129) legisladores. Fueron clave las presencias no sólo de los partidos que habían hecho el pedido de la sesión especial (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda), sino algunos diputados del radicalismo.

Apenas se alcanzó el número necesario para debatir, ingresaron diputados del PRO y LLA para iniciar la sesión. La clave para el debate fueron siete radicales (el bloque tiene 14 diputados): Karina Banfi, Martín Tetaz, la santacruceña Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Julio Cobos, la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y el tucumano Roberto Sánchez.

Por su parte, el jefe de bancada de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, junto a Pamela Verasay, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Lisandro Nieri y Natalia Sarapura no bajaron al quórum.

También se sentaron en su banca en tiempo y forma, la diputada monobloquista Lourdes Arrieta, el santafesino de Unidos Mario Barletta y el santacruceño Sergio Acevedo, quien responde al gobernador Claudio Vidal.

En los bloques de la oposición, estuvieron ausentes el jujeño Manuel Aguirre de Democracia para Siempre; el santacruceño Jorge “Loma” Ávila y el entrerriano Francisco Morchio de Encuentro Federal; y el jefe de bancada de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien arribó al recinto pasadas las 12.35.

Los integrantes de Innovación Federal e Independencia, bancadas que responden a las gobernaciones de Salta, Misiones, Río Negro y Tucumán, no aportaron al quórum. La salteña Pamela Calletti estuvo en el recinto a las 11.55, dejó sus pertenencias en el asiento y se retiró. Luego, bajó al recinto segundos antes de que se izara la bandera nacional.

En síntesis, el aporte fue de 87 miembros de Unión por la Patria; 13 de Encuentro Federal; 11 de Democracia para Siempre; 5 del Frente de Izquierda; 5 de la Coalición Cívica; 7 del radicalismo; 2 monobloquistas; y un santacruceño.

12:00 – Los carteles de la oposición: «Karina conducción» y críticas a Netanyahu y la «motosierra» de Milei

Mientras la oposición se fue sentándose en sus bancas, llegaron los clásicos carteles de algunos sectores de la oposición. El más llamativo, el que siempre se presta para las cámaras al llegar y luego retira el cartel es Esteban Paulon, de Encuentro Federal. En este caso, reaccionó al acuerdo de LLA y el PRO en la Ciudad de Buenos Aires con una imagen de Mauricio Macri haciendo una torta y el mensaje «Karina conducción», en alusión al pasado laboral de la secretaria general de Presidencia, hermana de Milei y líder de dicho acuerdo con el expresidente.

«El partido que gobierna la Ciudad de Buenos Aires le entregó la llave a Milei. Voy al Senado para cerrarle la puerta al ajuste, la violencia política y la entrega de derechos. Es tiempo de construir una alternativa democrática y valiente», escribió Paulon en su cuenta de X.

Asimismo, la izquierda, que siempre lleva varios carteles en su bloque de 5 diputados, llevó cinco carteles distintos: «Hospital Garrahan no puede esperar!», «Fuera de Argentina, Netanyahu genocida», «No a los vetos», «Abajo el veto a las leyes jubilatorias y discapacidad» y «Alto al genocidio en Gaza» es lo que dicen sus expresiones.

Por último, algunos pocos diputados de UxP siguen llevando el cartel de «Cristina libre», pero esta vez se sumó uno que dice «la motosierra mata», en alusión al programa económico de Javier Milei.

