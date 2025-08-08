«Defendamos Tierra del Fuego es la alternativa que ofrece futuro a nuestra provincia enfrentando las políticas del gobierno libertario»

Rio Grande 08/08/2025.- los Doctores, gaston Diaz y Gonzalo Ferro, ambos funcionarios de la Municipalidad de Nuestra ciudad, pero ademas integrantes de Provincia Grande, quienes integran un frente con, el Intendente Daniel Harrigton de Tolhuín y el Movimiento Popular Fueguino, entre otros, pasaron por Resumen Económico en Radio Provincia y adelantaron cuales son las proyecciones que hacen y se diferenciaron de Fuerza Patria, el otro frente que conforman el gobernador Gustavo Melella y el Intendente de Ushuaia Walter Vuoto. Ambos hicieron hincapié en la gestión, la austeridad en el gasto y la necesidad de contar con representantes que sean la voz real de los fueguinos en el congreso nacional.

Al respecto Ferro, sostuvo que «nosotros encontramos un limite muy claro en La Libertad Avanza, esas decisiones políticas que toma el gobierno nacional de Javier Milei que, dañan, porque destruyen el aparato productivo de un país, puntualmente a Tierra del Fuego le afectan de manera directa , la industria fueguina, por ejemplo, con esa decisión dé la producción de celulares que, atacan a los que menos tienen y le desorganizan la vida a la gente cuando no permiten que el congreso logre un acuerdo para aumentar jubilaciones y afuera a los jubilados que se manifiestan todos los miércoles los reprimen. Entendemos que ahí, hay una argentina que a nosotros nos deja afuera y a partir de ahí existe un desafío de defender Tierra del Fuego».

Ante la avanzada libertaria y teniendo en cuenta los votos de los diputados libertarios de Tierra del Fuego, Pauli y Garramuño, que han votado todas las iniciativas del gobierno contra la provincia, y la consulta de como se revierte esto, señalaron «asumiendo lo importante que es que los fueguinos y las fueguinas, en las elecciones de octubre,cuando tenemos el desafío de elegir tres senadores nacionales que, en ese momento tenemos el mismo peso que, Tiene Provincia de Buenos Aires y tenemos que elegir dos diputados nacionales, por eso nosotros planteamos la defensa de Tierra del Fuego a partir de ejes que son centrales para nosotros.

La soberanía, el Atlántico Sur, la causa Malvinas, es un eje central que ha sido sistemáticamente agredido con un sesgo negativo muy importante por parte de este gobierno nacional. Sin ir mas lejos cuando llegó aquí el jefe del escuadrón sur del Ejercito de los Estados Unidos y Milei lo recibió con un pseudo acto y ordeno que se autorice el radar instalado en Tolhuín o una base militar de Estados Unidos en Ushuaia o que el puerto de Rio Grande no se puede llevar adelante, con lo que eso implica y el tiempo que hace que lo estamos esperando los riograndenses, para lograr un desarrollo económico en la zona norte.-

A partir de ahí tomar dimensión real de lo que es tener hombres y mujeres que vayan al congreso de la naciona defender y la convocatoria de este espacio, este frente. esta unidad que conformamos en defensa de los intereses de Tierra del Fuego».

Por su parte Gastón Díaz, adelantó que van a intentar que las listas sean lomas representativas posibles dentro del frente y que seguramente todos los integrantes que son 8 y todos tienen intención de esta en la misma pero creo que lo que nos ha unido es pararnos en un lugar en contra delas políticas del gobierno nacional que, le hacen muy mal a la industria fueguina, muy mal a la soberanía argentina y también a la soberanía de nuestra provincia. En particular que ataca a nuestros jubilados que, ahoga nuestras universidades, todos estos factores comunes nos llevaron a formar el frente, pero, al mismo tiempo queremos que las listas sean representativas de los fueguinos. Nosotros no necesitamos ocupar bancas, lo que fueguinos necesitan son bancas que ocupen los fueguinos en el congreso de la nación, para poner voz sobre distintos temas».

«estamos confluyendo en una propuesta electoral, agregó, distintos espacios, 8 que tenemos una identidad respecto de a quien queremos enfrentar, pero seguramente los motivos son diferentes. Lo que nos moviliza es hacerle frente al Gobierno Nacional y diferenciarnos de aquellos que, entendemos nosotros llevan adelante una gestión provincial o municipal que tiene muchos puntos flacos que incluso desde Rio Grande hay que reforzar, por ejemplo, el tema relacionado a la salud, diferenciarnos, ganar identidad, como frente y como espacio político pero siempre parados enfrente de la política nacional que lleva adelante el partido libertario».

La nota completa en el audio a continuación

Fuente: Resumen Económico, Radio Provincia