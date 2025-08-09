Comisión Medio Ambiente, levantan cuarto intermedio en el tratamiento de las salmoneras y renuncia Laura Colazo a la presidencia.

Rio Grande 09/08/2025.- Como habíamos adelantado en la nota anterior, fue llamativa la reunión de la comisión de medio ambiente en la delegación Rio Grande la legislatura comercial y también dijimos que sospechábamos de manejos espurios en la misma, lo que efectivamente pasó y provocó la renuncia de la presidenta de la comisión, la legisladora del partido verde, Laura Colazo. la avanzada en la destrucción de nuestro ecosistema que, encabezan los libertarios, el gobierno provincial, un privado y sin el apoyo de funcionarios de la municipalidad de Rio Grande.

Según señala en su nota,elevada a la presidencia de la Cámara Legislativa Provincial, después que se llamara a un cuarto intermedio y Colazo se retirara de la delegación de la legislatura, ese cuarto intermedio fue levantado y se emitió dictamen favorable para modificar la ley 1355 en su ausencia y sin su consentimiento.

Esta norma prohíbe la salmonicultura en toda la provincia, y fue votada por unanimidad por la misma legislatura que ahora esta a punto de cometer un verdadero delito, al modificar esta norma, había un proyecto de los libertarios y se sumo en las ultimas semanas uno del gobierno provincial y otro de un privado que casualmente es propietario de toda la costa atlántica desde Cabo Domingo hasta San Sebastián.

Esto significa, como también habíamos adelantado, un significativo retroceso en la política ambiental, una entrega de soberanía y sobre todo una obediencia repugnante a los intereses de los que comercian con nuestros recursos y no dimensionan la gravedad del problema en que estamos metiendonos.

La falta de conciencia ambiental de los riograndenses y la avanzada libertaria, sumada a la del gobierno de la provincia, permitiendo esta destrucción del medio ambiente son absolutamente repudiables y no traerán ningún beneficio para los y las vecinas de nuestra ciudad, la generación de empleo es una falacia, pero la contaminación de las aguas si es una realidad que ya conocemos quienes nos interesamos en el tema, aguas contaminadas con antibióticos, muerte de la fauna marina, aguas con excremento de peces y mortandad de lobos marinos, focas, y hasta ballenas como ya ocurrió en Chile.