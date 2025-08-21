ATE Tierra del Fuego: se reanudaron las Mesas Paritarias de los Escalafones Seco y Húmedo provinciales

Tierra del Fuego 21/08/2025.- La oferta del Gobierno incluyó elevar la antigüedad del 2% al 2,25% para agosto y otorgar un incremento salarial del 3% para el mes de septiembre para el Escalafón Seco, y elevar la antigüedad del 2% al 2,50% para agosto y otorgar un incremento salarial del 3% para el mes de septiembre para el Escalafón Húmedo.

En el día de ayer, martes 19 de agosto, en la ciudad de Tolhuin, se reanudan las Mesas Paritarias de los Escalafones Seco y Húmedo provinciales fueguinos, levantándose el cuarto intermedio dictado el pasado 8 de agosto. En la misma estuvieron presentes, en representación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Tierra del Fuego, el Secretario General del Consejo Directivo Provincial (CDP), Carlos Córdoba; el Secretario General de la Seccional Tolhuin, Vicente Garrighan; y el Secretario General y la Secretaria Adjunta de la Seccional Río Grande, Felipe Concha y Violeta Santander; así como las y los delegados paritarios: el Secretario del Interior del CDP, Jonathan Chocobar, por el Escalafón Seco, y la Secretaria Administrativa del CDP, Micaela Jones, por el Escalafón Húmedo. Los paritarios de las Seccionales de Tolhuin y Río Grande presentes fueron Florencia Escalante, Carlos Margalot, Mariana Gómez.

Durante la reunión, el Ministro de Economía de la Provincia realizó propuestas para ambos escalafones. Para el Escalafón Seco: elevar la antigüedad del 2% al 2,25% para agosto del 2025 y otorgar un incremento salarial del 3% para el mes de septiembre 2025 de movimiento de masa. Para el Escalafón Húmedo: elevar la antigüedad del 2% al 2,50% para agosto del 2025 y otorgar un incremento salarial del 3% para el mes de septiembre del 2025 movimiento de masa.

Habiendo oído la propuesta, los representantes sindicales solicitaron pasar a un cuarto intermedio para su evaluación. Retomada la reunión, las entidades gremiales refirieron que brindarán sus respuestas en la próxima Mesa Paritaria.

Por otra parte, se solicitó un incremento retroactivo para los meses de junio y julio de 2025, de carácter remunerativo. Ello a efecto de compensar la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores, que se ha agravado por no haber obtenido incrementos salariales durante dichos meses.

Asimismo requirieron que se trabaje en mecanismos para elevar las horas guardias y seguir discutiendo a futuro que se equiparen el ítem de antigüedad y las asignaciones familiares en futuras Mesas Paritarias.

Por último, por pedido de las partes, se acordó pasar a un cuarto intermedio hasta el 22 de agosto, cuando se llevará a cabo la próxima reunión en el salón Antártida de la Casa de Gobierno a las 12 del mediodía.

