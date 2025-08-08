Arce respaldó el frente Defendamos Tierra del Fuego y puso en valor las buenas gestiones de Perez y Harrington

Rio Grande 09/07/2025.- La concejala de Río Grande por Provincia Grande, Alejandra Arce, respaldó el frente político Defendamos Tierra del Fuego y destacó que está integrado por gestiones municipales que muestran resultados concretos, como las de Martín Perez y Daniel Harrington, junto a partidos provinciales, nacionales y organizaciones sociales de toda la provincia.

“Este frente nace con el objetivo de construir una alternativa para octubre que mire al futuro y que garantice soluciones reales, en un contexto donde las familias necesitan que el Estado esté a la altura de sus necesidades”, afirmó Arce.

Arce también cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei: “Hoy tenemos un gobierno nacional que ajusta a trabajadores y recorta obras. Frente a eso, Defendamos Tierra del Fuego plantea un camino distinto: producción, empleo y servicios públicos que brinde las respuestas que la gente necesita”.

La edil tambien remarcó que “es fundamental destacar y fortalecer las gestiones que funcionan y que mejoran la vida de los vecinos”.

“Hay que poner en valor las buenas gestiones, donde por ejemplo la salud funciona bien. En Río Grande tenemos 15 centros de salud que están al servicio de la comunidad”, indicó.

“Ese es el eje más importante: poner en valor las gestiones que dan respuestas a los vecinos, como la de Daniel Harrington en Tolhuin o la de Martín Perez en Río Grande. Son gestiones que hacen obras, cuidan el empleo, desarrollan la producción y trabajan todos los días para que los vecinos vivan mejor”, subrayó.