Melella: «Hay empresas chinas trabajando en Tierra del Fuego, EEUU no invierte»

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, habló sobre las recientes declaraciones del embajador Peter Lamelas: «Lo de Lamelas, bueno primero con mucho desagrado porque un embajador no tiene por qué meterse en la política interior y exterior de otro país, dijo que las 23 provincias son el problema de Argentina, aparte de hablar de corrupción, no es quien para venir a mandar lo que tiene que hacer un país. Está meando fuera del tarro, es una falta de respeto incluso para el mismo presidente, me guste o no el presidente».

Con respecto a la actividad económica en la provincia de Tierra del Fuego y sus alianzas con China, aseguró: «Hay empresas chinas trabajando en Tierra del Fuego, como el caso de Xiaomi, una de las empresas más importantes de telefonía celular. También estamos trabajando en inversiones en otras cuestiones con la república de China, como lo hacemos con cualquier otro. EEUU prohíbe relaciones con otros países pero ellos no invierten. Me parece que es de una intromisión nunca vista en la historia de nuestro país».

En diálogo radial con Tuny Kollmann además mencionó: «Tierra del fuego sufre lo que sufre el resto del país, la economía que no crece, el turismo que no está pleno, el área de los hidrocarburos que no está plena, los ajustes van en contra de la salud y la educación. Tenemos menos recursos y es difícil afrontar las mejoras salariales que necesitan nuestros médicos, docentes y policías… Hay mayor cantidad de acciones por llevar adelante con menos recursos».

«Los privados están apostando al turismo, el Estado ayuda, pero es caro para el argentino y también para el extranjero venir acá».

Por otro lado reconoció: «La industria de electrónicos, esto de la baja de aranceles para celulares golpea, pero pone en oportunidad. Ahora se puede vender a precio más bajo de lo que se vendía en el mercado, para que vean que Tierra del Fuego no encarece los productos sino que es por toda la cadena que hay detrás».

«Se está trabajando para que la industria sea competitiva y se está intentando resguardar los puestos de trabajo que se vieron amenazados. También se trabaja en cuestiones de logística».

«Hoy el Atlántico sur y la Antártida son lugares de discusión, Gran Bretaña apuesta, lo hacen militarmente acompañados por aliados de la OTAN, por eso también el interés del gobierno norteamericano, porque quieren resguardar a sus hermanos británicos», cerró.

Nota del gobernador Gustavo Melella en C5N con Gustavo Silvestre.