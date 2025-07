En 45 días se fugaron US$ 5.300 M, el 44% del desembolso del Fondo

Desde la flexibilización cambiaria hasta mediados de abril, la formación de activos externos (FAE) contabilizó US$ 2.021 millones en el cuarto mes del año y US$ 3.226 millones en mayo. Si se suman, el guarismo asciende a US$ 5.247 millones, lo que representa el 44% de los US$ 12 mil millones que ingresaron por el acuerdo que hizo el gobierno de Javier Milei con el FMI.

“El nivel de FAE de mayo supera los promedios mensuales de todos los años de la serie del balance cambiario que confecciona el BCRA, es decir, desde 2003 hasta la fecha. Incluso es superior al promedio mensual de 2018 y 2019, cuando implosionó la valorización financiera en el gobierno de Macri”, advirtió en un reciente estudio el Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (Cifra–CTA).

El economista y expresidente del Banco Nación Carlos Melconian también alertó por la salida de divisas y lanzó en Radio Rivadavia: “En abril todavía había una mezcla de regímenes cambiarios. El viejo con el nuevo. Mayo es el dato completo del Banco Central y junio es un estimado, entre los tres meses hay US$ 10 mil millones de dólares de personas humanas, y todo el superávit comercial energético del año es US$ 12 mil millones”. “En julio se cumple un ciclo de cuatro meses donde te comiste Vaca Muerta; ese tipo de cambio no es de equilibrio, aunque le metas la tasa que le metas”, sentenció.

El Financial Times se sumó a las advertencias por la adquisición de dólares por parte del equipo económico y en una editorial sostuvo que “Argentina necesitará esas divisas el año próximo para afrontar importantes vencimientos de deuda con acreedores privados, un paso clave para volver a los mercados internacionales de crédito”. En la misma línea, Guillermo Michel, extitular de Aduana, afirmó que al programa económico “le faltan dólares”.

Con todo, el oficialismo se mantiene expectante frente a la revisión de las metas con el Fondo correspondientes a junio y que involucraría otro desembolso por US$ 2 mil millones en caso de cumplir con los objetivos. El organismo internacional aún no se expresó al respecto del éxito o no sobre el desempeño de las métricas y se especula con que el equipo económico solicite un waiver por no llegar a cumplir con la acumulación de reservas netas.

Fuente: Perfil