NEA APERTURA DE IMPORTACIONES Influencer y emprendedora que votó a Milei hizo su diagnóstico sobre las pymes: «Nos están fundiendo»

Perfil Redacción NEA

La influencer y emprendedora Pamela Sosa aseguró que el gobierno del presidente Javier Milei está «fundiendo» a las pymes.

«Estoy muy enojada con este gobierno»

Sosa, que tiene un emprendimiento de indumentaria femenina, se mostró en un video «muy enojada» con la administración de Milei. «Sinceramente aposté a un cambio y hoy como muchas pymes estamos atravesando un momento muy difícil frente a la apertura de las importaciones», expresó.

«Primero deberían habernos bajado, quitado varios impuestos para competir de manera leal con los precios de China y no lo hicieron«, cuestionó la influencer.

Según su interpretación «no han pensado en todas las pymes que apostamos por este país» que «son las empresas que mayor trabajo generan en Argentina».

«Nos están fundiendo»

«Esta no es la manera correcta de hacerlo. Nos están fundiendo, sinceramente nos están fundiendo«, enfatizó Sosa.

Y luego argumentó: «Aposté muchas veces por este país, me quedé, hace más de 10 años tengo mi emprendimiento, saqué varios créditos, pasé por varios gobiernos, muchos altibajos, pero aposté y confié de manera diferente en este gobierno«.

Mensaje a los emprendedores

«Le voy a decir a todos los emprendedores que recién empiezan o varios que no tenían experiencia como yo, que ya estamos un poquito más curtidos, continúen con sus sueños, no bajen los brazos, que acá en este país lamentablemente todo cambia continuamente», exhortó Sosa.

«Así que no sabemos qué puede pasar después de esto. No sé si va a tener repercusión o no lo que estoy contando, mi experiencia. Creo que deberían sinceramente repensar esta apertura o bajarnos a nosotros por favor los impuestos para poder competir de otra manera y seguir brindando trabajo a muchos argentinos que lo necesitan«, pidió en la parte final de su mensaje.