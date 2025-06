Gobierno presenta propuestas a gobernadores: más fondos y normalización de tributos para rutas nacionales en el CFI

Gobernadores y funcionarios del Gobierno Nacional se reunieron esta mañana para discutir diversos temas relacionados con el contexto económico de las provincias, que demandan una reactivación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN, o transferencias discrecionales), así como la normalización en la distribución de la recaudación por el Impuesto a los Combustibles, cuyo destino específico es la inversión en infraestructura vial y el mantenimiento de rutas.

La reunión se llevó a cabo desde las 11 horas por parte de los gobernadores en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), situada en la calle Azopardo 750. Este encuentro fue el segundo, tras el que habían realizado 18 de los 24 distritos subnacionales unas semanas atrás, donde acordaron intensificar su pedido de mayores fondos a la Nación.

La audiencia fue organizada entre las provincias y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se comprometió a proporcionar una respuesta junto al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para presentarles una propuesta sobre las facilidades que podrían otorgarles.

La reunión de este lunes contó con la presencia de Guberman y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, quien asistió en representación de Francos, debido a un compromiso previo para acudir a un evento de la Fundación Mediterránea en Córdoba.

Asimismo, asistieron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis) y Jorge Macri (CABA).

También estaban presentes los vicegobernadores Fabián Leguizamón (Santa Cruz), Silvana Schneider (Chaco), Teresita Madera (La Rioja) y Gloria Ruiz (Neuquén). Por su parte, las provincias de Corrientes, Formosa, Jujuy y Santiago del Estero no enviaron ningún representante.

En línea con estos reclamos se encuentra la queja por la reducción de los fondos que la Nación debe transferir automáticamente a las provincias a través de la Coparticipación. Semanas atrás, se analizó una estimación del CFI que anticipaba una variación de -4% para estos fondos a finales de año. Si bien los ATN no constituyen una parte significativa de los presupuestos provinciales, el porcentaje de coparticipación sí es crucial.

En este sentido, las provincias responsabilizan a la Nación, argumentando que la disminución de esos ingresos es consecuencia de ciertas medidas desregulatorias adoptadas por la gestión libertaria, tales como cambios en los impuestos internos a celulares y otros dispositivos, así como modificaciones en el cálculo de anticipos de ganancias para las sociedades.

Además, indican que la falta de ejecución de programas nacionales de diversa índole (como el Plan Sumar, el Fondo Nacional de Incentivo Docente o la realización de obras de infraestructura) genera un imprevisto traslado presupuestario hacia las provincias.

¿Cuál es la respuesta desde la Nación? Aunque no desmienten el desfinanciamiento, sostienen que las provincias también deben ajustarse y eficientizar sus gastos, en consonancia con lo que propone la Casa Rosada. “Antes, ellos estaban muy superavitarios y además la Nación los asistía en todo. Ahora les toca hacer un esfuerzo”, comentó una fuente oficial, que subraya que el mayor reclamo de fondos coincide con el periodo electoral nacional.

Francos se pronunció esta mañana ante Cadena 3 sobre los esfuerzos tanto de la Nación como de los distritos subnacionales. “Siempre mantenemos una actitud positiva, aunque a veces los números no lo permiten. Claro que hay gobernadores que sostienen haber realizado ajustes, y otros que no dicen nada. Nosotros hemos hecho múltiples ajustes. Hemostenido una importante reducción de impuestos, muchos de los cuales no afectan a los impuestos coparticipables, sino que van directamente al tesoro nacional y esperamos que la actitud sea recíproca”.

En realidad, las provincias argentinas presentan un panorama fiscal controlado, tras un ajuste significativo en 2024 que permitió a 21 de los 24 distritos alcanzar superávit primario, de acuerdo con un informe de la consultora Empiria, que destaca que la mayoría de las provincias logró revertir la histórica tendencia de deterioro fiscal en años electorales, gracias a una contracción del 15% en términos reales del gasto durante 2024.

Este ajuste hizo que solo tres jurisdicciones —Chaco, Catamarca y Buenos Aires— cerraran el año con desequilibrio primario, aunque incluso en estos casos se registraron mejoras. En particular, la provincia de Buenos Aires, a pesar de mantener un déficit, mostró una mejora del 0,3% del Producto Bruto Geográfico (PBG).

El caso más destacado fue el de San Luis, que pasó de un déficit del 2% a un superávit del 2,8% del PBG, junto a otras seis provincias que también lograron revertir su saldo negativo: Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Corrientes y Tierra del Fuego.

Respecto a los ingresos, el informe señala que la alarmante caída del 18% interanual de la recaudación nacional en mayo, que se agudizó al 23% en los impuestos coparticipables, no representa un cambio de tendencia estructural. Empiria atribuye este fenómeno al “efecto base comparativa muy alta de la recaudación de Ganancias en 2024”.

Además, destaca que “las transferencias automáticas por coparticipación han crecido un 2,8% real en 2025, gracias a una recaudación de impuestos coparticipables que supera el promedio (teniendo en cuenta que el impuesto PAIS eliminado no era coparticipable)”. Aunque las transferencias no automáticas permanecen por debajo de los niveles de 2023, representan una porción menor de los ingresos provinciales, por lo que su reducción no afecta el balance general.

