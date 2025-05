Porque no se incluyó a Newsan en las actas acuerdo, ni el comunicado oficial de AFARTE, ni en el del Ministerio de Capital Humano»?

Por Armando Cabral

Rio Grande 25/05/2025.- Llamó poderosamente la atención uno de los dos grupos empresarios de la provincia, no haya participado, o al menos ni se lo menciona, en los acuerdos firmados luego de la medida de fuerza que se llevó adelante en toda la provincia y que luego finalizara con la firma de un acta compromiso para no despedir empleados hasta diciembre, lo que, de por si ya es una propuesta ridícula que, no soluciona nada, pero además es obvio que la empresa NO ASUMIO ESE COMPROMISO, NO HAY NADA QUE HAYAN FIRMADO y todos sabemos que a la spalbras se las lleva el viento. Las repercusiones.