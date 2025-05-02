Amenaza de Tsunami para las costas de Chile y Argentina recomiendan evacuación en Puerto ALmanza.

TERRITORIO CHILENO AMENAZA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE
BOLETIN : 2
EVENTO : 02/05/2025 08:58
MAGNITUD : 7.8, 305 KM AL S DE PUERTO WILLIAMS
HORA RECEPCION INFORMACION : 02/05/2025 09:08
EVALUACION:
DE ACUERDO A LA AMENAZA DE TSUNAMI ESTABLECIDA POR LOS ESTADOS INFORMADOS EN EL BOLETIN 1, LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES. NO SE INCLUYEN LOCALIDADES CON ESTADO INFORMATIVO:
ANTARTICA BASE PRAT 02-05-2025 10:35 (H.C.) 02-05-2025 11:35 (H.UTC-3)
ANTARTICA BASE OHIGGINS 02-05-2025 11:00 (H.C.) 02-05-2025 12:00 (H.UTC-3)
CALETA METEORO 02-05-2025 12:49 (H.C.) 02-05-2025 13:49 (H.UTC-3)
PUERTO WILLIAMS 02-05-2025 13:50 (H.C.) 02-05-2025 14:50 (H.UTC-3)
PUERTO NATALES 02-05-2025 18:14 (H.C.) 02-05-2025 19:14 (H.UTC-3)
PUERTO EDEN 02-05-2025 20:07 (H.C.) 02-05-2025 21:07 (H.UTC-3)
PUNTA ARENAS 03-05-2025 01:25 (H.C.) 03-05-2025 02:25 (H.UTC-3)
BAHIA GREGORIO 03-05-2025 01:26 (H.C.) 03-05-2025 02:26 (H.UTC-3)
H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL
H.C. = HORA DE CHILE CONTINENTAL
H.UTC-3 = HORA DE LA REGION DE AYSEN Y REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA
LAS CIUDADES SE ENTREGAN EN ORDEN DE MENOR A MAYOR TIEMPO DE ARRIBO DEL TSUNAMI.
DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL : 02/05/2025 08:58 (02/05/2025 12:58 U.T.C.)
MAGNITUD : 7.8
FUENTE : CSN
LATITUD : 58° 4′ S
LONGITUD : 70° 6′ W
REFERENCIA GEOGRAFICA : 305 KM AL S DE PUERTO WILLIAMS
SE DEBE TENER PRESENTE QUE:
SI SENAPRED HA DECRETADO EVACUACION PREVENTIVA, ESTA SE MANTENDRA HASTA QUE SEA CANCELADA POR SENAPRED.
ESTADO DE ALARMA ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI MAYOR.
ESTADO DE ALERTA ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI INTERMEDIO.
ESTADO DE PRECAUCION ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI MENOR.
ESTADO DE INFORMATIVO ESTA ASOCIADO A UNA CONDICION SIN AMENAZA DE TSUNAMI.
UN TSUNAMI SE MANIFIESTA POR HORAS.
NORMALMENTE LA PRIMERA ONDA NO ES LA MAS DESTRUCTIVA.
EN BAHIAS CERRADAS LOS EFECTOS DEL TSUNAMI SE VAN A VER AMPLIFICADOS.
UN TSUNAMI LLEGARA A LAS COSTAS CERCANAS AL EPICENTRO POCOS MINUTOS DESPUES DEL SISMO.
EN PUERTOS, CALETAS, ESTUARIOS Y RIOS SE PUEDEN MANIFESTAR FUERTES CORRIENTES.
SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA