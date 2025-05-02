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Amenaza de Tsunami para las costas de Chile y Argentina recomiendan evacuación en Puerto ALmanza.

Por Armando Cabral

Rio Grande 02/05/2025.- Protección civil recomienda evacuar en Puerto Almanza y que sus habitantes se dirigan a zonas altas. Por su parte en Rio Grande, fueron muy pocas las personas que sintieron el evento pero aun si se vacuo un importante gimnasio por seguridad. En Buenos aures se esta diciendo cualquier cosa, por lo que se recomienda seguir la información que brindan las direcciones de defensa civil de los munisipiops y del gobierno de la provincia.

TERRITORIO CHILENO AMENAZA DE TSUNAMI PARA LAS COSTAS DE CHILE
BOLETIN : 2
EVENTO : 02/05/2025 08:58
MAGNITUD : 7.8, 305 KM AL S DE PUERTO WILLIAMS
HORA RECEPCION INFORMACION : 02/05/2025 09:08

EVALUACION:
DE ACUERDO A LA AMENAZA DE TSUNAMI ESTABLECIDA POR LOS ESTADOS INFORMADOS EN EL BOLETIN 1, LAS HORAS ESTIMADAS DE ARRIBO SERIAN LAS SIGUIENTES. NO SE INCLUYEN LOCALIDADES CON ESTADO INFORMATIVO:

ANTARTICA BASE PRAT 02-05-2025 10:35 (H.C.) 02-05-2025 11:35 (H.UTC-3)
ANTARTICA BASE OHIGGINS 02-05-2025 11:00 (H.C.) 02-05-2025 12:00 (H.UTC-3)
CALETA METEORO 02-05-2025 12:49 (H.C.) 02-05-2025 13:49 (H.UTC-3)
PUERTO WILLIAMS 02-05-2025 13:50 (H.C.) 02-05-2025 14:50 (H.UTC-3)
PUERTO NATALES 02-05-2025 18:14 (H.C.) 02-05-2025 19:14 (H.UTC-3)
PUERTO EDEN 02-05-2025 20:07 (H.C.) 02-05-2025 21:07 (H.UTC-3)
PUNTA ARENAS 03-05-2025 01:25 (H.C.) 03-05-2025 02:25 (H.UTC-3)
BAHIA GREGORIO 03-05-2025 01:26 (H.C.) 03-05-2025 02:26 (H.UTC-3)

H.I. = HORA DE CHILE INSULAR OCCIDENTAL
H.C. = HORA DE CHILE CONTINENTAL
H.UTC-3 = HORA DE LA REGION DE AYSEN Y REGION DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA
LAS CIUDADES SE ENTREGAN EN ORDEN DE MENOR A MAYOR TIEMPO DE ARRIBO DEL TSUNAMI.

DATOS DEL SISMO:
UN SISMO HA OCURRIDO CON LOS SIGUIENTES PARAMETROS PRELIMINARES
HORA LOCAL : 02/05/2025 08:58 (02/05/2025 12:58 U.T.C.)
MAGNITUD : 7.8
FUENTE : CSN
LATITUD : 58° 4′ S
LONGITUD : 70° 6′ W
REFERENCIA GEOGRAFICA : 305 KM AL S DE PUERTO WILLIAMS

SE DEBE TENER PRESENTE QUE:

SI SENAPRED HA DECRETADO EVACUACION PREVENTIVA, ESTA SE MANTENDRA HASTA QUE SEA CANCELADA POR SENAPRED.
ESTADO DE ALARMA ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI MAYOR.
ESTADO DE ALERTA ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI INTERMEDIO.
ESTADO DE PRECAUCION ESTA ASOCIADO A UN TSUNAMI MENOR.
ESTADO DE INFORMATIVO ESTA ASOCIADO A UNA CONDICION SIN AMENAZA DE TSUNAMI.
UN TSUNAMI SE MANIFIESTA POR HORAS.
NORMALMENTE LA PRIMERA ONDA NO ES LA MAS DESTRUCTIVA.
EN BAHIAS CERRADAS LOS EFECTOS DEL TSUNAMI SE VAN A VER AMPLIFICADOS.
UN TSUNAMI LLEGARA A LAS COSTAS CERCANAS AL EPICENTRO POCOS MINUTOS DESPUES DEL SISMO.
EN PUERTOS, CALETAS, ESTUARIOS Y RIOS SE PUEDEN MANIFESTAR FUERTES CORRIENTES.

SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA

 

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