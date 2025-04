¿En Tierra del Fuego está todo mal y en Nación todo genial?, es mágico.

Rio Grande 22/04/2025.- Pareciera que nos rodea una marea de silenciadores seriales o de mentirosos mal intencionados. La situación fiscal de Tierra del Fuego, no es de libre interpretación y como, ya hemos dicho, no es de ahora, empezó hace 16 meses, es indignante que se siga buscando desencajar a la provincia de las políticas de nación, no está todo mal acá y todo fantástico allá, lo que hace nación repercute en la provincia, negar esto, o hacer vaticinios de buenos tiempos por venir en el corto plazo es una mentira.

Escuchar a quienes se supone que saben, y que evidentemente votaron a Milei, mentir descaradamente respecto de la economía y las finanzas de la provincia, despegando esa situación de la política económica nacional, es casi una aberración.

Lo había dicho el ministro de economía, Francisco Devita, hace dos semanas en el programa Resumen Económico confirmó lo que venimos informando, cualquier informe económico de órganos nacionales, lo confirman, el ministerio de economía de la nación así lo confirma. “la situación fiscal de la provincia es frágil”

Cuales son los intereses de quienes sostienen este relato y porque lo hacen, es algo que no sabemos, pero si entendemos la mala intención, por ejemplo, de insistir con el RIGI, de lo cual también informamos, y que calificamos como un proyecto anti argentino, que trajo menos inversiones que lo que se sembró de soja en la provincia de Buenos Aires y al que la provincia no adhirió, cosa que nos parece fantástica, y no funcionó a nivel nacional, era un beneficio para unos pocos y las amebas iban colgadas de ese saco.

También desde los mismos sectores económicos se intentó volver a instalar el tema salmoneras en la provincia a pesar de los informes negativos de todos los países donde se llevó adelante ese modelo de negocios.

El tema caída recaudación se viene dando desde el inicio de la gestión Milei, fue el quien recortó las transferencias no automáticas, coparticipación y ayudas de todo tipo y la otra razón, por devaluación, perdida del poder adquisitivo del salario, y obviamente caída del consumo lo que mas afectó a las provincias, de hecho, también lo dijo el ministro, en los primeros tres meses de 2025, perdieron ingresos por 6 mil millones de pesos.

No se cual es la parte que no se entiende que, la situación de la provincia es consecuencia directa de la política económica de Luis Caputo, su relato del déficit cero y superávit fiscal y lo mas insólito e inaceptable, que los salarios aumentaron en dólares, hay que ser un idiota para creer eso, y esto no es falta de respeto, es indignación ante tanta mala intención, tanto relato, y tanta negación de la realidad, de una provincia, que ha sido desfinanciada, que se ha tenido que hacer cargo del incentivo docente, medicamentos oncológicos, HIV, programas que eran nacionales. Cuando el Senador Pablo Blanco señala que hay quienes entregan la provincia desde adentro, entiendo que se refiere a estos 20, 30 o 50 privilegiados que hacen negocios y los serviles o funcionales desclasados que les son funcionales para hacerle creer a la gente o tratar de venderles la idea de lo bien que se podría estar si se aceptara arrodillarse ante Milei y el FMI y entregarle en bandeja, desde la Ley de promoción Industrial hasta la Antártida.

Ese es el sector de los que proponen la provincia chica, y de hecho lo han manifestado en redes sociales “antes de ser provincia, éramos pocos y no necesitábamos subsidios ni ayudas de nación”, esto para que se entienda de que estamos hablando, y no es otra cosa que el proyecto de los que son genéticamente oficialistas, aplaudidores seriales o los que dicen que nunca recibieron subsidios y durante 70 años tuvieron combustibles, luz, gas, educación, salud, viviendas, transporte, subsidiados.

No reconocen tampoco que han devaluado un 118% en 2023, y que esto no ocurría desde 1956, cuando la devaluación fue de 100%, es decir, es histórico el ajuste de este gobierno.

Por último, la desregulación llevada adelante por el ministro de desinversión, Sturseneger, abriendo las importaciones de todo y sin aranceles, lo que fulmina a la industria nacional, esto a contramano de su ídolo, Donald Trump, que los sube para defender a la industria, Milei, no solo destruye el estado, destruye la industria privada, remata activos del estado, destruye pymes y economías regionales y, aun así, hay quienes dicen que esto funciona.

¿Qué es lo que funciona?, cual es el índice económico que da positivo para la gente común, ninguno, absolutamente ninguno y el que diga lo contrario que lo desmienta con documentos, no con palabras, acá nos manejamos con hechos, las palabras no sirven. Como no sirve la inflación dibujada que habla de 3,7%, cuando un maple de huevos en Ushuaia cuesta 10.000 pesos y hace 15 días costaba 6000. Desmiéntanme eso.

Nos toman por idiotas, creen que somos todos básicos, ¿porque la legislatura que se rasga las vestiduras hablando de gastos no aprueba la ley 844, porque significa que se blanquearía el precio real de los productos que ingresan a la isla, o miento?, claro que no.

Porque no se adhiere a la Ley 27401 de Responsabilidad Penal Empresaria, que castiga con varios años de prisión y multas casos como el cohecho, incumplimiento de deberes de funcionario público y cualquier delito que pudiera detectarse entre el estado y las empresas privadas que contrata.

Todos lo sabemos, todos lo vemos todos los días, entonces cuando alguno de los privilegiados, desde el cómodo asiento de su cuatro por cuatro sale a decir cualquier cosa, aquí al menos estamos preparados para refutar, uno por uno los argumentos, públicos o privados que dicen que en Tierra del Fuego está todo mal, y en nación todo es fantástico.

“Cuando se parte de un análisis erróneo, se arriba a una conclusión falsa”. Estamos hartos de mentiras, lo denunciamos antes y lo denunciamos ahora, los que se fueron y los que están, son mas de lo mismo y argentina sigue en picada sin que nadie haga nada más que saquearla todos los días. Sin vergüenza ninguna y a plena luz del día.

Armando Cabral

